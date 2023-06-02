انطلاق فعاليات اللقاء الرياضي الثقافي المجري على شواطئ الغردقة

شهدت شواطئ الغردقة اليوم الجمعة انطلاق فعاليات اللقاء الثقافي الرياضي المصري المجرى تحت عنوان Summer swim السباحة الصيفية بمشاركة سباحين من مصر والمجر من الأصحاء وذوي الإعاقة بحضور كورنيليا بوروتسكي المستشار الثقافي لسفارة المجر بالقاهرة، والسباح العالمي خالد شلبي وكيل الاتحاد الانجليزي لعبور المانش المشرف على اللقاء والمدرب العالمي شين توث، وذلك تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة.

اللقاء الرياضي الثقافي المجرى بالغردقة

وأشارت كورنيليا بوروتسكي المستشار الثقافي لسفارة المجر بالقاهرة، إن الحدث هو الأول من نوعه للسباحة الصيفية بين مصر والمجر على شواطئ مدينة الغردقة، كما يتضمن الحدث لقاءًا ثقافيا وعرض الفلكلور المجري، لافتة إلى أن الحدث هو بداية للتعاون في أحداث مقبلة بين البلدين.

وأضافت في بيان صحفي اليوم، أن الرياضة هي اللغة التي تقرب الثقافات بين مصر والمجر وتُساهم في توصيل الصورة بشكل أوضح وذلك لأهمية الرياضة الشعوب.

فعاليات اللقاء الرياضي

وأشار خالد شلبي، وكيل الاتحاد الانجليزي لعبور المانش على هامش الفعاليات أن اللقاء تضمن تمرينة «عومة»، مع وضد التيار فى شاطئ الفيو بالغردقة لمسافة 500م و 1500م و 3كيلو، كما تضمن اللقاء منافسة من سباحي المياه المفتوحة من مصر و المجر، وفي نهاية اللقاء قام شلبي والمستشار الثقافي لسفارة المجر بتسليم ميداليات السباحين المشاركين.