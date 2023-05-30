جمارك مطار الغردقة الدولي تضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة

أحبط رجال جمارك مطار الغردقة الدولي، برئاسة عبدالعال نعمان، مدير عام جمارك مطار الغردقة الدولي، والدكتور هشام شرارة، مدير الإدارة، محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة، بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960، وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة

في أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من تركيا على رحلة خطوط الطيران التركية، اشتبه أشرف خلف، مأمور اللجنة الجمركية بصالة الوصول الدولي، في راكبة أجنبية الجنسية، أثناء خروجها من بوابة اللجنة الجمركية.

وبتمرير حقائبها على جهاز الفحص بمعرفة محمد حسام، وإشراف عمر ناصر، تلاحظ وجود عبوات دوائية.

وكلف عاصم بدوي، المشرف على صالة الوصول، علاء إدريس، بتفتيش حقائب الراكبة تفتيشا دقيقا، وتبين وجود 10 شرائط من عقار الكونترمال المخدر، بإجمالي 100 قرص، و2 زجاجة من السائل المخدر بين طيات الملابس.

وحرز أبو القاسم ممدوح، المضبوطات، تحت إشراف عمر البارودي، بحضور محسن الشيعيني من الأمن الجمركي، وعصام عباس، مدير الإدارة.

مصلحة الجمارك: تشديد الرقابة على المنافذ والمطارات

وقرر عبدالعال نعمان، مدير عام جمارك الغردقة، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط رقم 19 لسنة 2023، وإحالة الراكبة للنيابة، بعد العرض على عمر خليفة، رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري، رئيس مصلحه الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ والمطارات، وإحباط محاولات التهريب الجمركية كافة.