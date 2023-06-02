السيطرة على حريق شقة سكنية في الغردقة دون إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية بمدينة الغردقة من السيطرة على حريق شب في شقة سكنية بالدور الثالث بشارع الباشا جنوب مدينة الغردقة، ولم يسفر الحريق عن وجود إصابات أو خسائر في الأرواح، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

حريق شقة سكنية في الغردقة

تلقت غرفة عمليات البحر الأحمر إخطارا بنشوب حريق في شقة سكنية بشارع الباشا بالغردقة، وتم إخطار قوات الحماية المدنية ومرفق إسعاف البحر الأحمر، والدفع بعدد من سيارات الإطفاء والإسعاف، وتمكن رجال قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى باقي الشقق المجاورة، خاصة أن المنطقة مكتظة بالعمارات السكنية.

حريق الغردقة دون إصابات

وأكد مصدر أمني في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم، أن حريق الغردقة لم يسفر عن أي خسائر في الأرواح أو أي إصابات، وجار تحديد سبب الحريق بمعرفة رجال الأدلة الجنائية للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه وتحديد حجم الخسائر المادية، وجار تحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة الغردقة.