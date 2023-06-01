«إير كايرو» تسير رحلات طيران بين الغردقة وصوفيا في أكتوبر المقبل

قالت وزارة الطيران المدني، إنه في إطار اللقاءات المتعددة التي يعقدها الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني مع سفراء دول العالم المختلفة، لبحث أوجه التعاون في مجالات الطيران المدني والعمل على تنشيط الحركة الجوية الوافدة من الخارج، فقد التقى اليوم بمقر ديوان عام الوزارة بديان كاتراتشيف سفير جمهورية بلغاريا لدى مصر وذلك بحضور عدد من قيادات وزارة الطيران المدني والسفارة البلغارية بالقاهرة.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي اليوم أن الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، أكد خلال اللقاء على العلاقات الوطيدة والمتميزة التي تجمع البلدين على كافة الأصعدة، بخاصة في مجال النقل الجوي، مشيرا إلى أن قطاع الطيران يهتم بتعزيز سبل التعاون المشترك ودعم شراكات فعالة مع جميع دول جنوب شرق أوروبا مؤكدًا على الدور الرئيسي والمحوري الذي تقوم به الوزارة في تنمية العلاقات الثنائية والجهود البناءة بين الجانبين في مجال تبادل الخبرات والحركة الجوية بما يخدم المصالح المشتركة لكلا الطرفين.

طيران بين الغردقة وصوفيا

وأوضحت الوزارة أنه تم خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات الهامة حيث من المزمع قيام شركة إير كايرو بتشغيل خط طيران مباشر بين مدينة الغردقة والعاصمة البلغارية صوفيا اعتبارًا من شهر أكتوبر المقبل، لافتا إلى أن الجانبين استعرضا آليات التعاون فيما بينهما لدفع الحركة الجوية خلال الفترة القادمة، وتشجيع مزيد من الاستثمارات في مختلف مجالات النقل الجوي في ضوء جهود الدولة المصرية الرامية نحو تحقيق التنمية الشاملة على كافة الأصعدة بوجه عام وتنمية قدرات وإمكانيات قطاع الطيران المدني المصري بوجه خاص.

السفير البلغاري يؤكد عمق العلاقات مع مصر

ومن جانبه أكد السفير البلغاري على عمق العلاقات المتميزة التي تربط البلدين ، معربًا عن سعادته بهذا اللقاء المثمر في ظل ما يشهده قطاع الطيران المدني المصري من اعمال تطوير في مختلف القطاعات خلال الفترة الحالية ، معربًا عن تطلعه إلى فتح المزيد من آفاق التعاون والشراكات الجديدة مع الجانب المصري.