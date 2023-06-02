السيدة انتصار السيسي ترحب بجيل بايدن: زيارتها لمصر خطوة لتعزيز الصداقة

رحبت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، بجيل بايدن، قرينة الرئيس الأمريكي والتي تزور مصر حاليا.

وكتبت السيدة انتصار السيسي عبر صفحتها الرسمية على موقع «فسيسبوك»: «تحل السيدة جيل بايدن، السيدة الأمريكية الأولى، ضيفة عزيزة على مصر، وإنني إذ أرحب بها في بلدها الثاني مصر، أتطلع لأن تكون الزيارة خطوة جديدة نحو تعزيز الصداقة المصرية الأمريكية، وأتمنى لها قضاء أفضل الأوقات في أم الدنيا».