سميرة سعيد تطرح برومو أغنية إنسان آلي

طرحت الفنانة سميرة سعيد برومو أغنيتها الجديدة «إنسان آلي» التي ستصدرها خلال أيام، على صفحاتها الرسمية على المواقع الاجتماعية.

وكتبت سميرة سعيد على برومو الأغنية قائلة: «أخيرا أغنية إنسان آلى.. أغنية تلخص ما بداخلي وداخل كل إنسان يعيش في هذا العالم المتوتر الملىء بالصخب والصوت العالي، والتكنولوجيا الحديثة التي تحاصرنا وتجعلنا نشتاق إلى الهدوء وحياة الزمن الجميل.. ترقبوها قريبا».

تفاصيل أغنية انسان آلي

وظهرت الديفا سميرة سعيد في الصورة كالعادة بشكل خارج عن المألوف، إذ ظهرت بوجهها نصفه حقيقي ونصفه الآخر روبوت.

أغنية إنسان آلي كلمات شادي نور وألحان بلال سرور وتوزيع موسيقى هاني ربيع وميكس وماستر ماهر صلاح ورؤية نضال هاني ومن إنتاج سميرة سعيد وتوزيع شركة ديجيتال ساوند.