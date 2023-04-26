سميرة سعيد تكشف عن موعد طرح أغنيتها الجديدة «زعلنا من بعض»

كشفت الفنانة سميرة سعيد عن الموعد المحدد لطرح أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم زعلنا من بعض وذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير إنستجرام وذلك بعدما طرحت البرومو الخاص بها يوم أمس الإثنين.

وشاركت الفنانة سميرة سعيد جمهورها بصورة البوستر الرسمية الخاصة بأغنية زعلنا من بعض وعلقت عليها قائلة «غدا في تمام الساعة الخامسة مساء» كما كشفت عن فريق العمل الخاص بالأغنية.

تفاصيل أغنية سميرة سعيد الجديدة

وتعاونت الفنانة سميرة سعيد مع الشاعر رمضان محمد ولحن أغنية زعلنا من بعض الملحن محمد يحيى وتوزيع وميكس وماستر أمير محروس وتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب تحت قيادة المخرج نضال هاني.

يذكر أن سميرة سعيد كانت قد طرحت مؤخرا أغنية بعنوان يامى وذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب والتى تعاونت فيها مع الشاعر أيمن بهجت قمر وألحان بلال سرور وتوزيع وميكس ماستر هاني يعقوب .