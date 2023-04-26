سميرة سعيد تطرح أغنيتها الجديدة «زعلنا من بعض»

طرحت الفنانة سميرة سعيد، منذ قليل، أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم «زعلنا من بعض»، وذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب على طريقة الفيديو كليب.

وتعاونت الفنانة سميرة سعيد في أغنية زعلنا من بعض مع فريق عمل مميز؛ إذ كتب كلماتها الشاعر رمضان محمد، وألحان محمد يحيى، وتوزيع وميكس وماستر أمير محروس.

تفاصيل أغنية سميرة سعيد

وجرى تصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب بطريقة بسيطة؛ إذ ظهرت سميرة سعيد في الكليب وهي تقف أمام مايك وتغني، وكان هذا تحت قيادة المخرج نضال هاني.

وحرصت سميرة سعيد على الترويج لأغنيتها من خلال مشاركتها مع الجمهور عبر صفحتها الخاصة على موقع فيسبوك، وعلقت: «وتدور الأيام.. وتمر رحلتي بمغامرات غنائية مختلفة ودائما كنت أسأل ماذا عن عودتي للأغنية الطربية، وها أنا اليوم أجيب وأطرح هذه الأغنية فيها الكثير من الحنين والاشتياق لهذا اللون».

وتابعت: «أحب أشكر كل من ساهم في هذه الأغنية بداية بالملحن الشاب محمد يحيى والشاعر الغنائي رمضان محمد وتوزيع الصديق ورفيق الدرب أمير محروس، رؤية وإخراج الغالي نضال هاني».