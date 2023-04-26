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سميرة سعيد تظهر بـ3 إطلالات في كليب زعلنا من بعض

كتب:

محمود الرفاعى
05:45 ص | الأربعاء 26 أبريل 2023
سميرة سعيد

سميرة سعيد

تظهر الديفا سميرة سعيد في كليب أغنية زعلنا من بعض، بـ3 لوكات مختلفة، حيث تعود بالزمن للوراء في حقبة زمنية جديدة بديكور تم بناؤه مخصوص لتصوير الكليب.

الأغنية من كلمات رمضان محمد وألحان محمد يحيى

الأغنية من كلمات رمضان محمد وألحان محمد يحيى وتوزيع أمير محروس والكليب من إخراج نضال هاني.

صورت الديفا الكليب في يوم كامل، وفي ديكور يتناسب مع الفترة الزمنية التي تدور فيها أحداث الكليب.

الكليب من إخراج نضال هاني

وكانت روجت الديفا سميرة سعيد لكليب الجديد «زعلنا من بعض» من خلال صفحتها على موقع فيس بوك حيث نشرت برومو الأغنية.

وكانت سبق وطرحت الديفا سميرة سعيد على اليوتيوب، أغنيتها، «يامي»، «YAMMI»، وهى الأغنية الثامنة من بين أغنيات ألبومها الجديد "إنسان آلي"، الذى قررت أن تطرح أغنياته على فترات متقاربة.

 أغنية "يامى" كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر وألحان بلال سرور وتوزيع موسيقى هانى يعقوب.

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