بايدن: زيلينسكي تعهد بعدم استخدام طائرات «إف-16» في مهاجمة روسيا

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الأحد، إنه تلقى تأكيداً من الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بأن القوات الأوكرانية لن تستخدم طائرات «إف-16»، التي يرسلها الغرب إلى بلاده، في شن هجمات داخل الأراضي الروسية.

ختام مجموعة السبع في اليابان

وأضاف بايدن، في تصريح للصحفيين في ختام أعمال قمة مجموعة السبع في اليابان، أنه يمكن بالطبع استخدام الطائرات في أي موقع توجد به القوات الروسية داخل الأراضي الأوكرانية، وذلك حسبما نقلت شبكة «سكاي نيوز» البريطانية الناطقة بالإنجليزية.

يأتي ذلك بعد أن سمحت الولايات المتحدة الجمعة للحلفاء الغربيين بتقديم طائرات مقاتلة من طراز «إف-16» إلى أوكرانيا، وأيدت تدريب الطيارين الأوكرانيين على قيادتها.

زيلينسكي يحضر مجموعة السبع

يذكر أن الرئيس زيلنسكي حضر جانب من أعمال قمة مجموعة السبع في مدينة هيروشيما، وفق دعوة من الدول المشاركة، وأجرى عدداً من اللقاءات الثنائية مع قادة دول المجموعة، منهم الرئيس الأمريكي بايدن، ورئيس وزراء اليابان، فوميو كيشيدا، ورئيس وزراء كندا، جاستن ترودو.