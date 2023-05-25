«القاهرة الإخبارية» تعرض تقريرا عن «عاصفة الربيع»: مناورات سنوية لحلف الناتو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية تقريرا بعنوان «عاصفة الربيع.. مناورات سنوية أطلسية بأهداف جديدة»، وقال التقرير: «بعد أكثر من عام على العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا والتي أحرزت فيها موسكو تقدما واضحا، رغم التكتل الأطلسي عموما خلف كييف، اضطر حلف الناتو إلى مراجعة أوراقه وبدأ الحديث عما يسمى بمناورات عاصفة الربيع وبأهداف استراتيجية جديدة».

وأضاف: «مناورات عاصفة الربيع هي تدريبات عسكرية سنوية يجريها حلف الناتو ولكن هذا العام ينفذها في إستونيا وتضم 11 دولة من الدول الأعضاء؛ ويشارك فيها للمرة الأولى أعداد كبيرة تصل إلى 14 ألف عسكري، حيث تشارك بريطانيا في المناورات هذا العام بنحو 1500 جندي ويتدرب خلالها سلاح الجو الملكي البريطاني على اعتراض العدو المفترض جوا في الخطوط الأمامية».

التدريب على شن هجوم محمول جوا

وتابع: «وتتضمن المناورات هذا العام التدريب على شن هجوم محمول جوا للقوات الأمريكية وعملية إنزال ليلية لعناصر من مشاة البحرية البريطانية وإنزال وحدات من كوماندوز من المظليين الفرنسيين».

واستطرد: «عاصفة الربيع تتضمن تدريبا على انتشار قوات الناتو عبر تضاريس إستونيا المتنوعة واختبار الوحدات العسكرية على سيناريوهات معركة واقعية وهجمات الخنادق وتكتيكات المشاة الخفيفة ومناورات المركبة المدرعة ومهمات الاستطلاع».