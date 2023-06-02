حصاد الحكومة في أسبوع.. قرارات مهمة ومباحثات واجتماعات

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 27 مايو حتى 2 يونيو 2023، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به من أنشطة.

وجاء في التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات وتشمل قراراً بإعادة تنظيم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار كهيئة عامة خدمية، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويجوز بقرار من مجلس إدارة المركز إنشاء فروع أو مكاتب له فى المحافظات الأخرى، فضلاً عن قرار بندب محمود أحمد سمير السقا، من البنك المركزي للعمل مستشاراً لرئيس مجلس الوزراء بشأن الطروحات، وذلك لمدة عام، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قرار بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي بنك التنمية الأفريقي رقم 5/2021، الصادر في 5 مارس 2021، بشأن التصريح بالزيادة الخاصة المؤقتة لرأس مال البنك القابل للاستدعاء، واكتتاب جمهورية مصر العربية في عدد 19650 سهماً.

ووافق أيضا على مشروع قرار بشأن إعادة تخصيص بعض قطع الأراضي من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمحافظة الإسماعيلية، لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية؛ وذلك لاستخدامها في أنشطة الاستصلاح والاستزراع، وتتمثل هذه القطع في مساحة 24045 فدانا، ومساحة 45561.46 فدان، ومساحة 80639.27 فدان.

الاستصلاح الزراعي في شمال سيناء

كما تمت الموافقة على مشروع قرار بشأن تخصيص قطعة أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية وسط وشمال سيناء، بإجمالي مساحة 351864.14 فدان؛ لاستخدامها في أنشطة الاستصلاح والاستزراع، فيما تمت الموافقة على مشروع قرار بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة المقررة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بكل من عيد الأضحى المبارك الموافق العاشر من ذى الحجة 1444 هـ، والعيد الحادى والسبعين لثورة 23 يوليو لعام 1952.

يأتي هذا إلى جانب الموافقة على اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية، ممثلة في اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، بشأن طلب محافظة البحر الأحمر الاتفاق مع إحدى الشركات المتخصصة في إدارة الفنادق العائمة لمد عقد الاستغلال لمنشآت قرية شدوان السياحية بمدينة الغردقة.

طلب من الهيئة القومية لسكك حديد مصر

وجرى الموافقة على طلب الهيئة القومية لسكك حديد مصر بشأن التعاقد مع إحدى الشركات التشيكية لتنفيذ عمرة وإعادة تأهيل 280 جرار سكة حديد (هنشل – إديترانز)، بحيث يتم تنفيذ ذلك على مدار 9 سنوات، وكذا تنفيذ عقد الصيانة لهذه الجرارات لمدة 15 سنة، شاملا قطع الغيار والعمالة والإتاحية، فضلاً عن مناقشة مستجدات ملف ترشيح الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار السابق، لمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو).

تم الموافقة على تشكيل مجموعة عمل وطنية برئاسة ممثل عن وزارة الخارجية وعضوية ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المعنية، وذلك لإدارة ملف الترشيح المصري لمنصب مدير عام المنظمة المشار إليها، بالإضافة إلى الموافقة على تخصيص قطعة أرض بمساحة 5205 م2 الكائنة بمدينة موط، التابعة لمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، لصالح وزارة الصحة والسكان، لإنشاء معهد فني صحي بها، مع استغلال أحد المباني ضمن مساحة هذه الأرض.

كما تضمنت القرارات أيضاً كما ذكرالتقرير، متابعة الإجراءات الخاصة بنقل محطة توليد الكهرباء ببنى سويف، المملوكة للشركة القابضة لكهرباء مصر إلى الشركة المساهمة التي أنشأتها الشركة القابضة لهذا الغرض، واستعراض الخطوات التنفيذية المقترحة لسرعة إنجاز عملية طرح محطات جبل الزيت والزعفران لتوليد الطاقة من الرياح، بجانب الموافقة على مقترح تعديل المادة (4) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2310) لسنة 2017، بما يسمح بحصول المستثمر الأجنبى الجديد على الإقامة خلال فترة التأسيس، بما يمكنه من التعامل مع البنوك وفتح حساب مصرفى، ويستهدف التعديل منح المستثمرين الأجانب إقامة مؤقتة لمدة عام «لغير السياحة»، قابلة للتجديد لمدة 6 أشهر أو عام خلال فترة تأسيس الشركات والكيانات الاقتصادية، لحين استكمال كافة الإجراءات المتصلة بتأسيس مشروعهم الاقتصادي، وكذلك الموافقة على تغيير اسم «وزارة القوى العاملة» إلى «وزارة العمل»، وتُعدل مسميات المديريات والجهات التابعة لوزارة القوى العاملة بما يتوافق مع اسمها الجديد.

أما عن الاجتماعات التي عقدها رئيس مجلس الوزراء أورد التقرير، اجتماعاً مع وزيري البترول والثروة المعدنية، والتموين والتجارة الداخلية، لمتابعة موقف تطوير منظومة تداول وتوزيع المنتجات البترولية، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، ونائب الرئيس التنفيذي للهيئة للنقل والتوزيع، ومعاون وزير البترول لنقل وتوزيع المنتجات البترولية، بالإضافة إلى اجتماع مع وزير التجارة والصناعة لمتابعة موقف تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار خلال اجتماعه الأخير، برئاسة رئيس الجمهورية- التي تخص ملف الصناعة، فضلاً عن اجتماع لاستعراض ملامح المقترح المقدم من جانب عدد من المستثمرين بالخارج، لتأسيس شركة «المصريين في الخارج للاستثمار»، وذلك بحضور وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس مجلس إدارة شركة «فيرنبرو جلوبال» للاستثمار بالولايات المتحدة الأمريكية، ورئيس مجلس إدارة شركة "نت سينك" الأمريكية، ورئيس مجلس إدارة شركة الأمل للطباعة بالمملكة العربية السعودية، وعدد من المسئولين.

بجانب اجتماع لمتابعة ملف منظومة المرافق على مستوى الجمهورية، حيث وجه بالتوسع في تصنيع العدادات مسبوقة الدفع والذكية محليًا، ورفع كفاءة تحصيل المستحقات عن المرافق المختلفة، وذلك بحضور وزراء الكهرباء، والبترول، والإسكان، والتجارة والصناعة، بالإضافة إلى الاجتماع الخامس عشر للوحدة الدائمة لحل مشكلات المستثمرين بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك في إطار استمرار بحث التحديات التي تواجه المستثمرين وتذليلها، وذلك بحضور وزيري الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتجارة والصناعة، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات الرقابية، ومسئولي الشركات التي يتم بحث ملفاتها، كما عقد سيادته اجتماعاً مع وزيرة البيئة لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة منها الوضع البيئي، والمخلفات الصلبة، والمحميات الطبيعية، والسياحة البيئية، وملف الاستثمار البيئي.

وشملت الاجتماعات أيضاً، وفقاً للتقرير، اجتماع المجموعة الاقتصادية لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية المهمة مثل تطور ميزان المدفوعات، والفرص الاستثمارية المحتملة فى قطاع الصناعة وحزمة الحوافز المقررة للصناعات المستهدفة، وذلك بحضور محافظ البنك المركزي المصرى، ووزراء البترول، والتموين، وقطاع الأعمال العام، والتجارة والصناعة، والسياحة والآثار، ومسئولي الوزارات المعنية والبنك المركزي.

وجرى عقد اجتماع لمناقشة عدد من المقترحات الخاصة بدعم نشاط تصدير العقار، وذلك بحضور محافظ البنك المركزي، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونائب وزير المالية للسياسات المالية، ورئيس مجلس إدارة شركة «أصول» للضمان العقارى، ومسئولي عدد من الجهات المعنية، بالإضافة إلى اجتماع مع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لمتابعة جهود العمل في عدة ملفات، حيث أكد الاهتمام الذي توليه الدولة لمشروعات الكهرباء والطاقة، بهدف النهوض المستمر بخدمات هذا القطاع الحيوي لكونه يمس حياة المواطنين ويرتبط بجهود دفع الاستثمار وتحقيق أهداف التنمية، فضلاً عن اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع «تطوير المتحف اليوناني الروماني» والمنطقة المحيطة به بمحافظة الإسكندرية، وذلك بحضور وزيري التنمية المحلية، والسياحة والآثار، ومساعد وزير التنمية المحلية، ومساعد وزير السياحة والآثار، ورئيس قطاع المتاحف.

كما شارك في الاجتماع محافظ الإسكندرية عبر تقنية الفيديو كونفرنس، بجانب اجتماع لمتابعة موقف عدد من المشروعات في المنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد، واستعراض حركة البضائع وسير إجراءات الاستيراد في المنطقة الحرة بالمحافظة، وذلك بحضور وزير التجارة والصناعة، ورئيس مصلحة الجمارك، ورئيس مصلحة الضرائب، كما ترأس سيادته الاجتماع الأسبوعي بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات مثل افتتاح مجمع مصانع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة، وزيارة الوفد الفلسطينى رفيع المستوى لمصر.

اجتماعات مهمة

وبشأن الأنشطة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير شهد سيادته افتتاح ملتقى «بناة مصر 2023» في دورته الثامنة تحت شعار «فرص مصر الواعدة لتصدير صناعة التشييد والبناء لدول الإقليم"» وذلك بحضور وزراء الكهرباء، والإسكان، والتضامن الاجتماعي، والدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ورئيس الاتحاد الأفريقي لمنظمات مقاولي التشييد والبناء، وبمشاركة عدد من رؤساء الوفود العربية والأفريقية، والسفراء، وممثلي القطاع الخاص، بالإضافة إلى استقبال رئيس وزراء فلسطين بمطار القاهرة الدولي، والذي يزور مصر على رأس وفد رسمي رفيع المستوى يضم وزراء الخارجية والمغتربين، والداخلية، والاقتصاد الوطني، والأوقاف والشئون الدينية، والصحة، والزراعة، والأشغال العامة والإسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي، والنقل والمواصلات، ورئيس سلطة الطاقة،.

عقد رئيس الوزراء جلسة مباحثات موسعة مع رئيس الوزراء الفلسطينى، ضمت وفدي البلدين، وتم خلالها مناقشة عدد من ملفات التعاون ذات الاهتمام المشترك، حيث أكد حرص الدولة المصرية؛ قيادة وشعبًا، على دعم فلسطين، وأن الحكومة مستمرة في تنفيذ عدد من مراحل مبادرة إعادة إعمار غزة التي أطلقها الرئيس السيسي قبل عامين، كما شهد ورئيس وزراء دولة فلسطين توقيع عدد من الوثائق بين جمهورية مصر العربية ودولة فلسطين، عقب انتهاء المباحثات التي تمت بين الجانبين برئاسة رئيسي وزراء البلدين، في حين عقد سيادته مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفلسطينى، حيث أكد أن مصر ستظل داعماً قوياً ومسانداً راسخاً للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة التي تساندها الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي، وكذلك شهد مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين كل من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بشأن دعم شركات قطاع تكنولوجيا المعلومات، بحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

أما عن اللقاءات التي عقدها رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، أضاف التقرير لقاء مع رئيس مجلس إدارة مجموعة «العربي»، لمتابعة أنشطة وتوسعات المجموعة، حيث أشار إلى حرص الدولة على المتابعة المستمرة لموقف الشركات والمجموعات الصناعية والاستثمارية الكبرى، والعمل على دعمها وتعزيز دورها، وذلك بحضور وزير التجارة والصناعة، والرئيس التنفيذي لمجموعة «العربي»، فضلاً عن لقاء مع وزير الموارد المائية والري لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة مثل عمليات الإحلال والتجديد لشبكات الصرف الصحي المغطى، وكذا أعمال الصيانة والتطهير وإزالة الحشائش بعدد من المجارى المائية، وإجراءات حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه وإزالة التعديات عليه.