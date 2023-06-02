العثور على جثة شاب توفى في ظروف غامضة بالقاهرة

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب في ظروف غامضة بمدينة السلام، بعدما جرى نقلها إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية، وأخذ عينات وإرسالها إلى المعمل الكيميائي الخاص بمصلحة الطب الشرعي لتحليلها لبيان سبب الوفاة.

وصرحت النيابة العامة بتسليم الجثمان لأهليته لدفنه، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرته لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها ومعرفة اذا كانت تتهم أحدا بالتسبب في الواقعة من عدمه.

بلاغ بالعثور على الجثة

تلقي مأمور قسم شرطة السلام أول بلاغا بالعثور على جثة شاب يدعى «م ع ع» في أحد الشوارع بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين أنه في العقد الرابع من العمر، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية وخلو الجثة من أية إصابات ظاهرية.

وبتفتيش ملابسه تم العثور على متعلقاته الشخصية وبطاقة رقم قومي، وتم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قراراتها المتقدمة.