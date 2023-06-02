أستاذ بجامعة عين شمس: مشروع القانون الجديد للتعليم كان حلما لطه حسين

قال الدكتور أشرف محرم، أستاذ السياسة التعليمية بجامعة عين شمس، إنَّ مشروع قانون المجلس الأعلي الوطني للتعليم والتدريب الجاري مناقشاته ضمن الحوار الوطني هو أحد أفضل مشروعات القوانين في مصر، وهو حلم لعميد الأدب العربي طه حسين، بأن يكون في مصر عقل كبير يفكر لكل نظام التعليم في البلد، موضحًا: «أتصور أن مشروع القانون والهيئة المزمع إنشائها بتفكر بنفس الكيفية».

محرم: التعليم مش صناعة النهاردة

وأضاف «محرم» خلال استضافته على فضائية «إكسترا لايف»، أنه مسارات التعليم في مصر بداية من التعليم الأساسي كثيرة ومتعدده ومتشعبه، حتى بات لزاما وجود مظلة كبرى تستطيع التفكير في التعليم دون توحيد نمط التعليم، «لازم يكون فيه حد بيفكر في التعليم كرؤية كبيرة وأحلام مصر، خاصة وأن التعليم مش صناعة النهاردة».

وأوضح أن ما يجري الإعداد له في مجال التعليم سيكون موجودا معنا في المجتمع المصري بعد مرور 16 عامًا، مشيرا إلى أن التصورات عن سوق العمل ستختلف كثيرا خلال السنوات المقبلة، «المشروع يرسي قيمة كبيرة حتى يكون هناك عقل كبير بيفكر أزاي ممكن نحل القضايا الأساسية في التعليم والعدالة الاجتماعية».