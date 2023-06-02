عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: سنناقش قضايا مهمة في جلسات الأسبوع الثالث

قال عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الموضوعات المطروحة في الحوار الوطني في منتهى الأهمية في جلسات الأسبوع الثالث، وتهم المواطنين على اختلاف فئاتهم، من ضمنها أعداد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وقضية التفرغ للمجلسين، وهذا موضوع مهم، لأنه بناء عليه يتحدد جزء من قانون مباشرة الحقوق السياسية، ارتباطا بما جرى مناقشته حول النظام الأمثل للانتخابات.

حرية تداول المعلومات تهم كل المواطنين

وأضاف «حسين»، خلال مكالمة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز»، أنه فيما يتعلق بقضية حرية تداول المعلومات، يعتقد البعض بأنها قضية نخبوية تهم فقط العاملين في مجال الإعلام، وهي من الموضوعات التي نص عليها الدستور المصري.

وأوضح أن هذه القضية مهمة تهم الناس كلها لأنها ببساطة تتحدث عن حق المصريين في الوصول إلى معلومات كاملة وشاملة عن الموضوعات كلها، ما يفيد الحكومة وصانعي القرار، لاتخاذ القرارات السليمة، ويتيح للمواطنين أن يكون قناعات أساسية بناء على معلومات صحيحة.

تنظيم العمل الأهلي

ولفت إلى أن من ضمن القضايا التي سيناقشها الحوار الوطني، مسألة تنظيم العمل الأهلي، وهو من الموضوعات التي تهم المجتمع المدني، إذ إن هناك أكثر من 50 ألف جمعية أهلية، وهناك تربص للمجتمع المدني والمنظمات بالخارج، ومن ثم كلما كان التنظيم محكما وكلما كانت الدولة المصرية ومؤسساتها لإتاحة المجال أمام المجتمع الأهلي الفاعل والملتزم بالقانون أن يؤدي دوره كلما كان مفيدا للمجتمع.