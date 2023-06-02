«المستقلين الجدد»: الحوار الوطني يهدف لتجميع الرؤى والحلول للقضايا

قال الدكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، إن الأسبوع الماضي شهد هدنة والتقاطا للأنفاس، بشأن جلسات الحوار الوطني، ودراسة ما جرى عرضه لتجميع كل الآراء والرؤى الخاصة التي جرى طرحها من مناقشات وجلسات، وهذه نقطة مهمة تؤكد للحاضرين، أن الجلسات ليست اجتماعية فقط، لكن تهدف لتجميع رؤى وآراء وحلول طرحت في القضايا.

قضايا مهمة طرحت في الحوار الوطني

وأضاف «عناني»، خلال مكالمة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز»، أنه جرى مناقشة في المحور السياسي العديد من القضايا المهمة، من ضمنها النظم الانتخابية لمجلس النواب والشيوخ، وقانون مباشرة الحقوق السياسية، حيث تعد من القضايا المهمة للغاية.

ولفت إلى أنه جرى طرح قانون انتخابات المجالس الشعبية المحلية، وهو أهم القضايا التي جرى طرحها من القوى كلها، كما جرى مناقشة أكثر من موضوع، مثل حقوق الإنسان ومكافحة التمييز والتنمر.

تنمية الصناعة والسياحة

وأوضح أنه جرى مناقشة في المحور الاقتصادي كيفية تنمية الصناعة والسياحة، ودور الاستثمار في الحياة المصرية، والحديث عن التعاونيات في العمل الأهلي، وبالنسبة للمحور المجتمعي جرى مناقشة القضية السكانية ودور الأسرة.