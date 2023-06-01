محمود بدر: الحوار الوطني يصب في مصلحة الوطن والمواطن

قال النائب محمود بدر عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، إنه يدعم أي حوار داخل مصر طالما الهدف منه تقريب وجهات النظر ولصالح الوطن والمواطنين، فضلا عن أن تجميع كافة الطوائف المصرية من كل الجهات سيكون له تأثير إيجابي كبير.

وأضاف عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في تصريحات خاصة إلى «الوطن» أن الحوار الوطني يجمع الكثير من الشخصيات الوطنية المصرية التي قد تختلف مع الحكومة في وجهات النظر، ولكن طالما يقف الجميع على أرض وطنية صلبة والهدف منها مصلحة الوطن العليا فلن يكون في ذلك الاختلاف مشكلة، لأن الاختلاف لا يفسد في الود قضية.

دعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني

وأوضح أنه طالما لم يدع تنظيم الإخوان الإرهابي، وطالما لم يدع أي شخص تلوثت يده بالدماء فنحن منفتحين على الحوار ونشجعه وندعمه بكل قوة، موضحا أن دعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني خلال حفل الأسرة المصرية هي دعوة للطريق الصحيح، وذلك لتوضيح أن الشخص المعارض لا يعارض الدولة المصرية بل يبدي رأيه، والحكومة والمعارضة شريكان في هذا الوطن.

الحفاظ على الأمن القومي

ونوه إلى أن جميع الأحزاب المصرية سواء الموالية للحكومة أو المعارضة تعمل تحت مظلة الدولة المصرية، وطالما أن الجميع ملتزم بالحفاظ على الأمن المصري القومي وعلى الدستور المصري فإن ذلك لن يمنع من إجراء الحوار بل بالعكس سيكون خطوة إيجايبة والجميع كان في انتظارها.