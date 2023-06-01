شهادات من ثورة 30 يونيو.. «الباز» يقدم برنامج «الشاهد» على «إكسترا نيوز»

تحتفل قناة «إكسترا نيوز»، اعتباراً من اليوم، وعلى مدار 30 يوماً بالعيد العاشر لثورة 30 يونيو، إذ يقدم الكاتب الصحفي والإعلامي الدكتور محمد الباز، برنامج «الشاهد»، ويتضمن توثيق أحداث ثورة 30 يونيو، عبر شهادات عدد من الشخصيات التي شاركت في صناعة القرار إبان الثورة، وكانت شاهدًا على كل تفاصيلها وأحداثها.

أول تعاون بين الشركة المتحدة والدكتور محمد الباز

ويعد برنامج «الشاهد» الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والدكتور محمد الباز رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة الدستور.

من جانبه، قال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن الدكتور محمد الباز، يعتبر إضافة نوعية لقناة «إكسترا نيوز»، لاسيما أن البرنامج يتضمن شهادات لكبار الشخصيات التي عاصرت وشاركت وكانت جزءا من أحداث ثورة 30 يونيو.

وأضاف «الطاهري» أنه تحمس جداً لظهور الدكتور محمد الباز على قناة «إكسترا نيوز»، وفكرة البرنامج الوثائقي الجديد من نوعه، إذ يتمتع «الباز» بالجرأة والبعد الأكاديمي أيضا، وبالتالي البرنامج في حد ذاته يعتبر وثيقة للزمن.

«الشاهد» برنامج وثائقي، يذاع على مدار شهر يونيو 2023، إذ يستضيف الدكتور محمد الباز، عددا من الشخصيات السياسية والشخصيات العامة، والفنية والثقافية، ممن كانوا طرفًا أصيلًا في أحداث الثورة، وشهوداً على فترة حكم الإخوان حتى اندلاع ثورة 30 يونيو، وما دار فيها.

وأبرز هؤلاء الضيوف النائب سامح عاشور النقيب السابق لنقابة المحامين وعضو مجلس الشيوخ، والكاتب الصحفي حلمي النمنم وزير الثقافة السابق ، والدكتور عبد المنعم سعيد عضو مجلس الشيوخ، والدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور السابق، والنائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب، والكاتبة فريدة الشوباشي، والمخرج خالد يوسف، وشكري أبوعميرة رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق، والنائب محمد عبد العزيز عضو حركة «تمرد» وعضو مجلس النواب، والفنان سامح الصريطي، والقيادى الإخواني السابق مختار نوح المحامي، والمخرج مجدي أحمد علي.

ويذاع برنامج «الشاهد» يومياً على قناة «إكسترا نيوز» بداية من اليوم الخميس، وحتى يوم 30 يونيو الجاري، في تمام الساعة الحادية عشر مساء، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر.