أحمد العوضي ضيف «صاحبة السعادة» مع إسعاد يونس الاثنين

يستعد الفنان أحمد العوضي، للظهور كضيف على إحدى حلقات برنامج صاحبة السعادة الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس عبر شاشة قناة dmc، بعد النجاح الذي حققه في السباق الرمضاني لعام 2023.

وانتهى بالفعل الفنان أحمد العوضي، من تسجيل الحلقة الخاصة به مع الفنانة إسعاد يونس فى برنامج صاحبة السعادة، وتم طرح برومو الحلقة عبر الصفحة الرسمية لقناة dmc، على موقع الصور الشهير «إنستجرام».

العوضي ضيف برنامج صاحبة السعادة

ظهر العوضي في الحلقة وهو يكشف كواليس مشاركته في رمضان 2023 بمسلسل ضرب نار، الذي قدمه مع زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، كما حكى عن كواليس رحلته مع الفن.

ومن المقرر إذاعة الحلقة عبر شاشة قناة dmc يوم الاثنين المقبل في تمام الساعة الحادية عشر مساء.

يذكر أن مسلسل ضرب نار، شارك فيه عدد كبير من الفنانين، منهم ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي وماجد المصري ومها نصار وعدد آخر من الفنانين.