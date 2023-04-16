مسلسل ضرب نار الحلقة 24.. أحمد العوضي ينتقم من أنور الزيات

أحداث متسارعة شهدها مسلسل ضرب نار الحلقة 24 على قناة ON، إذ عرف جابر الكوماندا «أحمد العوضي» أن أنور الزيات سوف ينتقم منه فقرر أن يسبقه وهجم عليه، وقال له: «يا خسارة يا أنور باشا كان لك فضل عليا وضيعته»، وليرد أنور قائلا: «أنت كده كده ميت وجون ضحك عليك وهيخلص منك في أقرب فرصة».

مسلسل ضرب نار الحلقة 24

وتابع أنور خلال مسلسل ضرب نار الحلقة 24: «أنا حاسس أنك حتة مني وأنا أبوك ودايما فرحان بيك وأنت بتكبر بس مكنتش أتخيل أنك ترفع السلاح عليا، ولكن اعمل اللى أنت شايفه»، وينهي الكوماندا الحوار برصاصة يطلقها على أنور الزيات.

مواعيد عرض مسلسل ضرب نار الحلقة 21 على ON وON دراما

مسلسل ضرب نار بطولة أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز يعرض على قناة ON في تمام الساعة العاشرة مساءً، وسيعاد في تمام الساعة 1:45 صباحًا، و8:45 صباحًا، والقناة تُبث على تردد 10853، معدل الترميز: 27500، رأسي، ومن المقرر عرض حلقاته أيضًا عبر منصة WATCH IT.

فريق عمل مسلسل ضرب نار

مسلسل ضرب نار بطولة أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز وماجد المصري وسهير المرشدي، وأحمد صادق، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وهدى الإتربي، تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج مصطفى فكري.