كفر الشيخ تنهي استعداداتها لعقد امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية اليوم

أنهت الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، استعداداتها لعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية، للعام الدراسي 2022- 2023، التي تبدأ اليوم السبت الموافق 3 يونيو، وتنتهي الأحد 2 يوليو المقبل.

تعقيم وتطهير اللجان استعدادا لاستقبال الطلاب

أكد الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية، أنّ 9 آلاف و38 طالبا وطالبة، يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية، في 34 لجنة على مستوى المنطقة، لافتا إلى أنه جرى تعقيم وتطهير اللجان، استعدادا لاستقبال الطلاب، تنفيذا لتوجيهات الدكتور عبد الرحمن الضويني وكيل الأزهر الشريف، وتعليمات الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

متابعة دورية للامتحانات من خلال فرق رصد

أوضح «شهاوي»، أنه ستكون هناك متابعة دورية من خلال فرق رصد مهمتها المرور على اللجان، والتأكد من تهيئة البيئة المناسبة والجو العام للطلاب والمراقبين لأداء الامتحانات بشكل سهل وميسر، وتقديم تقارير يومية بأبرز التحديات التي تواجه الطلاب والقائمين على الامتحانات لحلها في أسرع وقت ممكن، وضبط سير الامتحانات، وليس تهويل أو تخويف الطلاب؛ بل توفير أفضل جو مناسب للطلاب، حتى يتيسر لهم التركيز الكامل أثناء الامتحانات.

تشكيل غرفة عمليات بالمنطقة تعمل على مدار اليوم

وأشار «شهاوي»، إلى أنه وجّه بتوفير الجو المناسب للطلاب والطالبات داخل لجان الامتحانات، والتعاون التام مع رؤساء اللجان ومساعديهم، حتى تُحقق العملية الامتحانية المقصود منها، مع التشديد على ضرورة التأكد من اتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة، لافتا إلى أنه جرى تشكيل غرفة عمليات بالمنطقة، تعمل على مدار اليوم، لمتابعة سير العمل باللجان لحظة بلحظة، والرد على كل التساؤلات والاستفسارات، والوقوف على أي عوائق لحلها على الفور.

ومن الجدير بالذكر، أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بكفر الشيخ هذا العام، بقسميها العلمي والأدبي 9 آلاف و38 طالبا وطالبة، حيث بلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي 5 آلاف و518 طالبا وطالبة، عبارة عن 3 آلاف و665 طالبا، و1853 طالبة، ومن القسم العلمي 3 آلاف و520 طالباً وطالبة، عبارة عن 2000 طالباً، و1520 طالبة، موزعين على 34 لجنة على مستوى المنطقة.

وتبدأ امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للقسم العلمي اليوم السبت، وتنتهي يوم الأربعاء 12 يوليو 2023، وبالنسبة للقسم الأدبي، فتبدأ الأحد الموافق 4 يونيو 2023، وتنتهي الأحد الموافق 9 يوليو، مع حصول الطلاب على إجازة عيد الأضحى خلال المدة من الثلاثاء 27 يونيو 2023، حتى يوم الأحد الموافق 2 يوليو 2023.