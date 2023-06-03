ارتفاع حصيلة قتلى حادث قطار بالهند إلى 159.. وإصابة نحو 800 آخرين

شهدت الهند، حادث خروج قطار ركاب سريع عن مساره في شرق البلاد، ما أسفر عن مصرع 159 شخصا، وإصابة نحو 800 آخرين، وفقا لما ذكرته صحيفة «تايمز أوف إنديا» الهندية.

وخرجت عدة عربات من قطار ركاب سريع «شاليمار- كورومونديل»، كان يقل ركابا من غرب البنغال، متجها من كلكتا إلى تشيناي، واصطدم بقطار شحن آخر بالقرب من مدينة بالاسور بولاية أوديشا الواقعة شرق الهند، فيما قالت وسائل إعلام، إن الحادث ناجم عن تصادم 3 قطارات.

أكثر من 200 سيارة إسعاف تعمل على نقل الضحايا

وقالت السلطات الهندية إن أكثر من 200 سيارة إسعاف تعمل على نقل الضحيا إلى المستشفيات القريبة، موضحة أن عملية الإنقاذ ستستمر طوال الليل، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وأشارت وسائل إعلام هندية، من بينها صحيفة «تايمز أوف إنديا»، إلى محاصرة العديد من الركاب في عربات القطار المقلوبة.

وفي سياق متصل، أعرب رئيس وزراء الهندي، ناريندرا مودي، عن انزعاجه من حادث القطار في أوديشا، مشيرا في تغريدة، إلى تحدثه مع وزير السكك الحديدية واستعرض الوضع.