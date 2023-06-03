أسرار تربية الخيول المصرية.. الأغلى والأقوى في العالم

تعد تربية الخيول من المهن التي تحتاج إلى خبرة كبيرة، وتتعدد أنواعها، وأشهرها على مستوى العالم وأغلاها الخيول العربية، والأفضل على الإطلاق المصرية، التي تحتل التصنيف الأول عالميا، من حيث الشكل، كما أنها الأجمل والأقوى والأغلى سعرا، لذلك فهي دائما مدللة لدى مربي الخيول.

ومن أهم مميزات الخيول المصرية أنها عفيفة النفس، ولا بد أن يصاحبها المربي، ويتعامل معها معاملة خاصة جدا، فهي أن غضبت تمتنع عن الأكل وتصل لمرحلة المرض إن لم يتعامل معها صاحبها بشكل مميز، ويعتني بها ويرعاها بشكل دائم.

كيف تتعرف على الخيول العربية الأصيلة؟

منذ قديم الزمان والخيول العربية لا تتغير صفاتها، بسحب المهندس سيد عبد اللطيف، أحد أهم مربي الخيول بالإسكندرية، موضحا في حديثه لـ«الوطن»، أنه قديما بخلاف العلامات الظاهرة في شكل الحصان، كانت أسهل طريقة لمعرفة الحصان العربي من غيرة حين تختلط أثناء الحروب، أن يضربوها ثم يضعون لها الطعام، مشيرا إلى أن «الخيل العربي كان لا يقترب من الطعام نهائيا، خاصة أن لديه عزة نفس، ولا بد من معاملته كصديق، والتحدث إليه؛ لأنه يفهم جدا»، بحسب قوله.

الحصان المصرى الأغلى عالميا

وأشار المهندس سيد عبد اللطيف، إلى أن الحصان المصري أغلى وأنقى وأسرع وأقوى وأجمل الخيول على مستوى العالم، منوها إلى أن سعره قد يصل إلى 30 مليون دولار، وتتراوح الأسعار العادية للخيول المصرية ما بين 5 إلى 30 مليون دولار، حسب شكل الحصان وقوته وعنفوانه.

ولفت «عبد اللطيف» إلى أنه يأتي إلى مصر أفضل فرسان العالم، سواء للتدريب أو لشراء الخيل المصري، وهناك بعض الدول تستأجره، ويصل سعر الإيجار السنوي إلى مليون دولار، بهدف الحصول على سلالات مستهجنة بمميزات يريدونها، ويكون أساسها حصان مصرى أصيل.

وشدد على أن الحصان المصري له طعام خاص ومكلف؛ إذ أن غذاءه يترواح ما بين 200 إلى 300 جنيه يوميا.