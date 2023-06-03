غداء عمل على شرف عالم الآثار زاهي حواس بالقنصلية المصرية في شيكاجو

نظم السفير الدكتور سامح أبو العينين، قنصل عام مصر في شيكاجو وولايات وسط الغرب الأمريكي، غداء عمل على شرف عالم الآثار المصري العالمي الدكتور زاهي حواس، بالتنسيق مع رئيس متحف الدراسات الشرقية بجامعة شيكاجو، بحضور هيئة التدريس من أساتذة وخبراء علوم الآثار والمصريات من المعهد والجامعة.

وزار «حواس»، متحف المصريات بجامعة شيكاجو، الذي يضم تمثال توت عنخ آمون، وعدد من الآثار المصرية، برفقة القنصل العام، ومدير المتحف المصري بالجامعة الدكتور ثيو فان دان هوز، والدكتور برادلي لينز رئيس بعثة مشروع الجامعة في مدينة الأقصر، والتي تجري أعمال التنقيب في معابد الأقصر والكرنك، بالتنسيق بين جامعة شيكاجو وهيئة الآثار المصرية ووزارة السياحة.

وألقى السفير سامح أبو العينين، كلمة لتشجيع السياحة لمصر، إذ استعرض أهم المناطق الأثرية في مصر، ومنها الأهرامات وأبو الهول ووادي الملوك والملكات القدامى، والمعابد في الأقصر، ومعبد الكرنك، وما تقدمه الدولة من خدمات سياحية، وتأمين للسائحين، وكرم ضيافة المصريين وجمال الطبيعة من شواطئ البحر الأحمر.

جاء ذلك خلال الحفل الذي أقيم بمركز المؤتمرات الدولية في شيكاجو، بمناسبة محاضرة الدكتور زاهي حواس حول الاكتشافات الأثرية الجديدة، بمشاركة أركان الجالية المصرية في شيكاجو.