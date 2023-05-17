زاهي حواس يلقي محاضرة في أمريكا عن الاكتشافات الأثرية الأخيرة

ألقى عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس، محاضرة عن الاكتشافات الأثرية الأخيرة في الأقصر وسقارة، خلال زيارته الحالية للولايات المتحدة الأمريكية، كما وقّع كتاب توت عنخ آمون وسر مصر.

وقال «حواس»: «إننا نبحث الآن عن مقبرة إيمحتب في سقارة، وأن البعثة بدأت بالفعل العمل بالمنطقة، كما نبحث أيضًا عن الملكة نفرتيتي في الأقصر، ونعمل أيضًا الآن في مقبرة الملك رمسيس الثاني».

وأوضح «حواس»، تفاصيل الاكتشافات الأثرية الجديدة في منطقة سقارة بجوار هرم الملك «تي»، مشيرًا إلى أنَّ البعثة المصرية عثرت على بردية طولها 5 أمتار، و«بلطة» من البرونز خاصة بأحد جنود الجيش، فضلًا عن بعض الألعاب، ومراكب وأقنعة خشبية، ولوحة وتوابيت الدولة الحديثة.

وتحدث عن المدينة الذهبية المفقودة بالأقصر، والتي يعود تاريخها إلى عهد الملك أمنحتب الثالث، واستمر استخدامها من قبل توت عنخ آمون، أي منذ 3 آلاف عام، مشيرًا إلى أنَّ تاريخ المدينة يعود لعهد الملك أمنحتب الثالث، واستمر استخدامها من قبل توت عنخ آمون أي منذ 3000 عام.