إعلان التأهب للتحذير من غارات جوية بخاركيف الأوكرانية

أعلنت السلطات الأوكرانية، حالة التأهب للتحذير من غارات جوية بخاركيف شمال شرق البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

أصيب شخصين اثنيين بجروح خطيرة، جراء انفجار قذيفة أمام سيارتهما في بلدة شيبيكينو ببيلجورود الروسية، وفقا لما أعلنه حاكم المقاطعة فياتشيسلاف جلادكوف

ويعمل مجلس الأمن القومي الروسي، على تنفيذ إجراءات لمواجهة محاولات الغرب، لإحداث أزمة اقتصادية في البلاد، وتفاقم الوضع الاجتماعي فيها.

فيما أكد رئيس مجلس الأمن القومي، رئيس البلاد فلاديمير بوتين، في اجتماع عملياتي مع الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن، على ضرورة بذل كل الجهود لعدم السماح للمسيئين لـ«موسكو» بزعزعة الاستقرار الداخلي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.