القوات الروسية تقصف مدينة خاركيف الأوكرانية بـ5 صواريخ

قال مسؤولون أوكران، إن القوات الروسية، قصفت بـ 5 صواريخ، مدينة خاركيف والمناطق المحيطة، مما ألحق بعض الأضرار في مبان مدنية، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

بدورها، أشارت وسائل إعلام إسرائيلية، إلى أن مقاتلا إسرائيليا، أوكراني الأصل، يدعى ألكسندر دوبوفيتش «34 عاما»، قاتل مع القوات الأوكرانية ضد الجيش الروسي، قتل بمدينة «باخموت».

مسؤول أوكراني سابق: وضع البلاد شديد الصعوبة

من جانبه، أوضح مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، أوليج سوسكين، أن وضع البلاد شديد الصعوبة من النواحي السياسية والاقتصادية والدينية والاجتماعية والمالية، مضيفا إن آخر ما يحول دون انفجار داخلي هو الأمل بشن الهجوم المضاد، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأوضح سوسكين، أن فشل القوات الأوكرانية في الهجوم المضاد قد يؤدي إلى الإطاحة بالرئيس فولوديمير زيلينسكي، وأضاف المسؤول الأوكراني الأسبق، ان جميع المؤشرات تشير إلى أنه من غير المرجح أن تتمكن القوات من شن الهجوم، نظرا للنقص الحاد في المعدات والذخيرة.

صحيفة: الهجوم المضاد قد يؤدي لحصار القوات الأوكرانية

وفي وقت لاحق، قالت مجلة «الإيكونوميست» البريطانية، إن هجوم أوكرانيا المضاد محفوف بالمخاطر، مضيفة إن العملية قد تؤدي إلى وقوع القوات الأوكرانية في الحصار.

بدوره، أعرب وزير دفاع السويد، بال جونسون، عن ثقته في طول أمد الأزمة الأوكرانية، داعيا السلطات في «كييف» إلى الاستعداد لحرب استنزاف طويلة.

وقال سفير «موسكو» لدى «بيونس آيرس»، دميتري فيوكتيستوف، إن الأرجنتين طرحت مناقصتين دوليتين في القطاع النووي، الأولى لتحديث محطة «أتوشا-1»، والثانية لتشييد موقع لتخزين الوقود النووي المنضب بمئات ملايين الدولارات قد تحظيان باهتمام روسيا.

ورجح أن تكون هذه المشاريع مثيرة للاهتمام بالنسبة لروسيا "مع الأخذ في الاعتبار خبرة "روسآتوم" الدولية الهائلة في هذا المجال".