أوكرانيا تعلن حالة التأهب للتحذير من غارة جوية على «خاركيف»

أعلنت السلطات الأوكرانية، حالة التأهب للتحذير من غارة جوية على «خاركيف»، شمال شرق البلاد، فيما قصفت القوات الأوكرانية قرية «مولوديجنوي»، بمقاطعة لوجانسك، باستخدام صاروخ «هيمارس»، وفقا لما ذكرته وكالة «ريا نوفوستي»، الروسية للأنباء.

سلسلة انفجارات في مقاطعة أوكرانية

وفي زابوريجيا، وقعت سلسلة انفجارات في الجزء الخاضع لسيطرة أوكرانيا من المقاطعة، وقال فلاديمير روجوف، عضو المجلس الرئيسي للإدارة الإقليمية، ورئيس حركة «نحن مع روسيا»، إنّ هجوما روسيا استهدف مستودعات ومواقع أوكرانية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وفي وقت سابق، قصفت قاذفة روسية من طراز «سو 34»، نقطة انتشار مقاتلين أجانب في خاركيف بقنابل موجهة، كما دمرت القوات الروسية مجموعتين أوكرانيتين.

بوتين يدعو رئيس تركمانستان لزيارة موسكو

من جانبه، تلقى رئيس تركمانستان، سيردار بيردي محمدوف، دعوة لزيارة موسكو خلال محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، للاحتفال بالذكرى الـ 78 للنصر في الحرب الوطنية العظمى.