تشييع جثامين 5 من أسرة واحدة ضحايا تصادم قطار بـ«توكتوك» في البحيرة.. «كانوا رايحين فرح»

شيع أهالي قرية نجع الزر بمحافظة البحيرة، ضحايا حادث تصادم قطار بـ«توك توك»، الذي راح ضحيته 5 أشخاص من أسرة واحدة، بالإضافة إلى السائق، ونقلت الجثامين إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبو المطامير العام، تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة.

صدمة أسرة ضحايا حادث البحيرة

لحظات من الصدمة خيمت على وجوه أهالي الضحايا، لا سيما بعد تلقي نبأ وفاة الأم «محاسن صلاح» وابنتيها «دعاء»، 25 سنة، وشقيقتها «أسماء»، 27 سنة وطفليهما، إذ أصيب الأهالي بحالات إغماء، أثناء تشييع الجثامين إلى مثواها الأخير بمقابر العائلة بقرية نجع الزر بمركز أبو المطامير.

ويروي «محسن محمد» أحد أقارب الضحايا، أنهم كانوا في طريقهم إلى فرح أحد أقاربهم، لكنهم توفوا إثر وقوع الحادث، مشيرا إلى أن أسرتهم تعيش حالة من الصدمة، بعدما فقدوا 5 أشخاص في لحظات معدودة، واختتم حديثه قائلاً «ربنا يصبرنا على فراقهم ويسكنهم الجنة».

مصرع 6 في تصادم قطار وتوك توك

كان ورد إخطارا إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، من مأمور مركز شرطة أبو المطامير، يفيد بمصرع 6 أشخاص بينهم 5 من أسرة واحدة، إثر وقوع حادث تصادم بين قطار بضائع وتوك توك، وحفظت الجثث تحت تصرف النيابة العامة، وحرر المحضر اللازم.

وأسفر الحادث عن مصرع كل من أحمد عوض عبد الهادي، دعاء سامح الشبراوي، 25 سنة، أسماء سامح الشبراوي، 27 سنة، وعبد الرحمن محمد صبحي، 6 سنوات، خليفة خميس ضيف الله، 57 سنة، محاسن صلاح الدانونى 62 سنة، ونقلت الجثث إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبو المطامير العام، تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة.