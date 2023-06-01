أمطار خفيفة على عدة مدن في البحيرة.. و«الأرصاد» تحذر من الأتربة

تعرضت محافظة البحيرة إلى سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق، زادت حدتها في مدن «رشيد، المحمودية، إدكو» مع نشاط للرياح المحملة بالرمال والأتربة والتي سجلت سرعتها 40 كيلومتر في الساعة، وأدت إلى حجب الرؤية الأفقية أحيانا على الطرق الرئيسية والفرعية.

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بتوخي الحذر لاسيما مرضى الجيوب الأنفية والحساسية والأمراض التنفسية لوجود الأتربة العالقة، وعن حركة الأمواج في البحر المتوسط بمدينة إدكو تكون مضطربة يصل ارتفاعها إلى 2.75 متر وتكون شمالية غربية.

حالة الطقس اليوم في البحيرة

وسجلت درجات الحرارة في محافظة البحيرة العظمى 37 درجة مئوية والصغرى 27 درجة، كما سجلت سرعة الرياح 40 كيلو مترا، وتشير توقعات الأرصاد الجوية إلى استمرار نشاط الرياح على مدار الأيام القادمة.

الظواهر الجوية في طقس البحيرة

ويشهد طقس محافظة البحيرة الأيام القادمة نشاطا للرياح مع تأثير ظاهرة تكون الغيوم الجزئية على مختلف المدن والمراكز، مع تكون الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية، والتي حذرت منها سائقي المركبات بتوخي الحذر خلال القيادة على الطرق الرئيسية في الصباح الباكر.