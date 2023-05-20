رئيسة تايوان: الحرب ليست خيارا

قالت رئيسة تايوان، «تساي إنج وين»، اليوم السبت، إن الحرب ليست خيارًا، مؤكدة أنه يجب حل قضية بلادها بالطرق السلمية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وأوضحت «تساي إنج وين»، خلال مؤتمر صحفي، أن الاتفاق الحالي في العالم واضح بما فيه الكفاية، مضيفة أن لا يمكن لأي طرف تغيير الوضع القائم بغير الطرق السلمية.

رئيسة تايوان: الاستقلال في مجال الدفاع لم يعد حلمًا

وأشارت «تساي إنج وين»، إلى أن استقلال تايوان في مجال الدفاع لم يعد حلمًا، مضيفة بلادها لن تثير النزاعات وتتقدم عنوة، لكنها لن تتنازل تحت الضغوط، مشيرة إلى أن «تايبيه»، ستحل الخلافات بين الجانبين في المضيق من خلال حوار متساو.

وفي وقت سابق، قالت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، إن بيان مجموعة السبع التي تضم إلى جانب الولايات المتحدة كل من «المملكة المتحدة، كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان»، بشأن الصين صريح ومباشر وليس عدائيا، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

بايدن سيرسل أكثر من 100 خبير للمساعدة في تحسين دفاعات تايوان

وفي وقت سابق، قالت وكالة أنباء «أسوشيتد برس» الأمريكية، إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يستعد للموافقة على بيع أسلحة بقيمة 500 مليون دولار إلى «تايبيه»، بالإضافة لإرسال أكثر من 100 خبير عسكري للتدريب والمساعدة في تحسين دفاعات تايوان، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وكان عضو مجلس الدولة، وزير الخارجية الصيني، «تشين جانج»، حث في وقت سابق، خلال اجتماع مع السفير الأمريكي لدى بلاده نيكولاس بيرنز، «واشنطن»، على التفكير بعمق في أخطائها، وتعزيز استقرار العلاقات بين الولايات المتحدة، و«بكين»، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان، إن الوزير «تشين جانج»، أشار إلى سلسلة من الكلمات والأفعال الخاطئة من الجانب الأمريكي قوضت الزخم الإيجابي الذي تم تحقيقه بشق الأنفس بعد قمة رئاسية في بالي جمعت بين الرئيسان الصيني«شيجين بينج» والأمريكي، جو بايدن في نوفمبر الماضي، مما وضع العلاقة بين «بكين» و«واشنطن» على الجليد.