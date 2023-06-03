ارتفاع حصيلة ضحايا تصادم 3 قطارات في الهند إلى 288 قتيلا

ارتفع عدد قتلى حادث تصادم 3 قطارات بولاية أوديشا شرق الهند، إلى 288 قتيلا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وفي وقت سابق، وصف وزير الداخلية الهندي، أميت شاه، حادث التصادم بالمؤلم للغاية، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

وحوادث القطارات أمر شائع في الهند، رغم استثمار الحكومات الهندية المتعاقبة مئات الملايين من الدولارات لتحسين البنية التحتية، وفقا لما ذكرته «بي بي سي».