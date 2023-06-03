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ارتفاع حصيلة ضحايا تصادم 3 قطارات في الهند إلى 288 قتيلا

كتب:

حسن رمضان
07:24 ص | السبت 03 يونيو 2023
آثار حادث تصادم 3 قطارات في الهند

آثار حادث تصادم 3 قطارات في الهند

ارتفع عدد قتلى حادث تصادم 3 قطارات بولاية أوديشا شرق الهند، إلى 288 قتيلا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وفي وقت سابق، وصف وزير الداخلية الهندي، أميت شاه، حادث التصادم بالمؤلم للغاية، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

وحوادث القطارات أمر شائع في الهند، رغم استثمار الحكومات الهندية المتعاقبة  مئات الملايين من الدولارات لتحسين البنية التحتية، وفقا لما ذكرته «بي بي سي».

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بقلم حسن رمضان