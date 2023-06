ارتفاع حصيلة قتلى حادث تصادم 3 قطارات في الهند إلى 233 شخصا

ارتفعت حصيلة ضحايا تصادم 3 قطارات في شرقي الهند إلى 233 قتيلا، وأكثر من 900 مصابا، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وفي وقت سابق، قال مدير السكك الحديد الهندية، أميتاب شارما، إن الحادث وقع بين قطارين، وقطار شحن، كان متوقّفا في الموقع الذي شهد الاصطدام، في ولاية أوديشا، شرق الهند، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

كان المدير العام لجهاز الإطفاء في الولاية سودانشو سارانجي، قال في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، إن رقم القتلى آخذ في الارتفاع بسبب كثرة الإصابات الخطرة، والإصابات بالرأس.

واصطدم قطارين، نحو 07:20 مساءا بتوقيت الهند «04:50 مساءا بتوقيت القاهرة»، بالقرب من مدينة بالاسور في الهند، فيما أشارت سلطات السكك الحديدية، إلى خروج 10-12 عربة من قطار ركاب كان مسافرًا من كولكاتا إلى تشيناي عن القضبان بسبب اصطدامها بقطار شحن وسقطت في المسار المعاكس.

At least 70 people were killed and more than 350 injured in a train collision in eastern India on Friday, according to officials and local media.



