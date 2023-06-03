رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

ارتفاع حصيلة قتلى حادث تصادم 3 قطارات في الهند إلى 233 شخصا

كتب:

حسن رمضان
04:30 ص | السبت 03 يونيو 2023
آثار حادث تصادم قطارين في الهند

آثار حادث تصادم قطارين في الهند

ارتفعت حصيلة ضحايا تصادم 3 قطارات في شرقي الهند إلى 233 قتيلا، وأكثر من 900 مصابا، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وفي وقت سابق، قال مدير السكك الحديد الهندية، أميتاب شارما، إن الحادث وقع بين قطارين، وقطار شحن، كان متوقّفا في الموقع الذي شهد الاصطدام، في ولاية أوديشا، شرق الهند، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

كان المدير العام لجهاز الإطفاء في الولاية سودانشو سارانجي، قال في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، إن رقم القتلى آخذ في الارتفاع بسبب كثرة الإصابات الخطرة، والإصابات بالرأس.

خروج 10-12 عربة من قطار ركاب

واصطدم قطارين، نحو 07:20 مساءا بتوقيت الهند «04:50 مساءا بتوقيت القاهرة»، بالقرب من مدينة بالاسور في الهند، فيما أشارت سلطات السكك الحديدية، إلى خروج 10-12 عربة من قطار ركاب كان مسافرًا من كولكاتا إلى تشيناي عن القضبان بسبب اصطدامها بقطار شحن وسقطت في المسار المعاكس.

مشاركة أكثر من 100 فرد في عملية الإنقاذ

وفي وقت لاحق، اصطدم قطار ركاب آخر بهم، ما أسفر عن خروج 3 أو 4 عربات أخرى بها أشخاص عن مسارها، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وشارك أكثر من 100 فرد من القوة الوطنية للإغاثة من الكوارث ونظرائهم في الولايات في عملية الإنقاذ بحثًا عن الضحايا.

اقرأ المزيد:

ارتفاع عدد ضحايا حادث قطار الهند لـ50 قتيلا ونحو 300 مصاب

مصرع 9 أشخاص في انفجار بمصنع للألعاب النارية شمال الهند

مصرع وإصابة 17 شخصا جراء حادث دهس في الهند

ارتفاع حصيلة قتلى حادث تصام قطاري الهند إلى 207
بقلم حسن رمضان