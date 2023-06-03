طقس جنوب سيناء اليوم.. ارتفاع درجات الحرارة وعواصف ترابية تضرب طابا والطور

تشهد جنوب سيناء اليوم، طقسا حارا على مستوى مدن المحافظة، خاصة مدن خليج العقبة، حيث ترتفع درجات الحرارة لتسجل 41 مئوية.

وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بسبب الطقس الذي يضرب المحافظة لليوم الثاني على التوالي، مشيرا إلى أن هناك استعدادات لمواجهة العواصف الترابية المتوقعة اليوم، وجرى إرسال تعليمات إلى كل المدن حال حدوث عواصف ترابية تعيق الرؤية على الطرق.

درجات الحرارة في جنوب سيناء

وأضاف محافظ جنوب سيناء، أن مدينة طابا سجلت صباح اليوم السبت 32 درجة مئوية، وتصل العظمى إلى 41 درجة، وهي أعلى درجة حرارة على مستوى المحافظة، بينما تسجل مدينة شرم الشيخ 32 درجة، والعظمى 40 درجة، ومدينة دهب 33 درجة والعظمى 38 درجة، ونويبع 33 درجة والعظمى 40 درجة.

عواصف ترابية

وتابع أن هيئة الأرصاد الجوية أرسلت تحذيرات إلى غرفة العمليات تشير إلى احتمال هبوب عواصف ترابية على بعض مدن محافظة جنوب سيناء، موضحا أنه جرى إرسال تعليمات إلى كل رؤساء المدن للتحرك السريع حال هبوب عواصف ترابية.

وأكد أن مدينتي طور سيناء وطابا هما أكثر المدن تعرضا للرياح الشديدة المصحوبة بالأتربة، لذا جرى تجهيز معدات ثقيلة لرفع أي كثبان رملية على الطرق الدولية والساحلية.