طقس حار جنوب سيناء.. وسانت كاترين تسجل 26 درجة لأول مرة منذ يناير

يسود محافظة جنوب سيناء طقس حار على كل الأنحاء، شديد الحرارة على مدن خليج العقبة، وارتفاع درجات الحرارة مقارنة بأمس بصورة كبيرة، ما أدى إلى انخفاض في نسبة الرطوبة في الهواء لبعض المدن.

وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إنّ حالة الطقس بالمحافظة متقلبة منذ بداية هذا الأسبوع، إذ تعرضت بعض المدن إلى سقوط أمطار ورياح شديدة مع انخفاض في درجات الحرارة.

سانت كاترين تسجل أعلى درجة حرارة منذ يناير

وأضاف المحافظ في تصريح خاص لـ«الوطن» أنّ مدينة سانت كاترين التي ترتفع نحو 1600 متر فوق مستوى سطح البحر، سجلت أعلى درجة حرارة منذ يناير الماضي، وبلغت درجة حرارة المدينة العظمى اليوم 26 درجة والصغري 19 درجة.

وارتفعت الحرارة فوق الجبال، وسجلت قمة جبل سانت كاترين أعلى قمة جبلية في مصر، درجة حرارة 13 درجة والعظمي 21، وسجل جبل موسي 16 درجة مئوية والعظمى 23 درجة.

درجات الحرارة في شرم الشيخ ودهب

وسجلت المدن السياحية الواقعة على خليج العقبة، شرق محافظة جنوب سيناء، أعلى درجات حرارة صباح اليوم، وسجلت مدينتي شرم الشيخ ودهب أشهر المدن السياحية في جنوب سيناء درجة حرارة 29 درجة، والعظمى تصل إلى 36 درجة.

أما مدينة نويبع سجلت 28 درجة، ومدينة طابا 28 درجة وتصل درجة الحرارة العظمى في المدينتين 37 درجة.