طقس جنوب سيناء اليوم.. شرم الشيخ تسجل أعلى درجة حرارة

تشهد مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء اليوم، ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة مع ارتفاع نسبة الرطوبة في الهواء، وحالة الطقس بصفة عامة حارة نهارًا ومعتدلة ليلًا والرياح شمالية، وفق تصريحات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

وأوضح «فودة» في حديثه لـ«الوطن»، أنّ حالة الطقس بجنوب سيناء اليوم، حارة طوال ساعات النهار، وتنخفض ليلًا، ويكون الطقس معتدلًا حتى شروق الشمس.

طقس شرم الشيخ اليوم

وكشف أنّ مدينة شرم الشيخ اليوم تعاني من ارتفاع كبير درجات الحرارة، إذ تسجل درجة الحرارة العظمى 38 درجة، وهي أعلى درجة حرارة على مستوى المحافظة، مشيرًا إلى أنّ الطقس الحار يؤثر على حركة السياحة نهارًا، حيث تجري الرحلات البحرية في الصباح الباكر، وتكون العودة قبل الساعة 12 مساءً، أما رحلات السفاري «بيتش باجي» تكون في السادسة مساءً، لتجنب الحرارة الشديدة في الصحاري والجبال.

سانت كاترين تسجل 26 درجة

وقال اللواء طارق عابد، رئيس مدينة سانت كاترين، في حديثه لـ«الوطن»، إنّ المدينة سجلت اليوم الخميس، درجات الحرارة مرتفعة عن أمس، وتصل العظمى إلى 26 درجة في النهار.

فيما سجلت قمة جبل موسى صباح اليوم، 17 درجة مئوية، وهي أعلى درجة حرارة سجلها جبل موسى، وقمة جبل سانت كاترين سجلت 14 درجة مئوية وجبل أم شومر 15 درجة.