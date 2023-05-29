طقس جنوب سيناء اليوم.. دهب تسجل أعلى درجة حرارة وسانت كاترين الأقل

تعرضت محافظة جنوب سيناء إلى رياح شديدة على مدار يومين، تسببت في عواصف ترابية شديدة وإغلاق ميناء نويبع البحري بخليج العقبة، إذ أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ الحرارة ما زالت مرتفعة بالمدن، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الرطوبة في الهواء، موضحًا أنّ حالة البحر غير مستقرة بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأضاف أنّ غرفة العمليات المحافظة، تتابع حالة الطقس في المدن، للتدخل حال سقوط أمطار غزيرة وسيول، وجرى إغلاق ميناء نويبع البحري منذ أمس، حتى فجر اليوم، لسوء الأحوال المناخية.

سانت كاترين أقل درجة حرارة

وأوضح محافظ جنوب سيناء، أنّ مدينة سانت كاترين وقممها الجبلية، سجلت أقل درجة حرارة على مستوى المحافظة ومصر، مشيرًا إلى أنّ مدينة سانت كاترين سجلت اليوم، 15 درجة مئوية للصغرى، وتصل العظمى إلى 22 درجة، والرطوبة بلغت نسبتها 73%.

فيما سجلت درجات الحرارة بجبل سانت كاترين، أعلى قمة جبلية في مصر بارتفاع 2680 مترًا فوق مستوى سطح البحر، 8 درجات مئوية، أما قمة جبل موسى بارتفاع 2250 مترًا فوق مستوى سطح البحر، فقد سجلت 11 درجة.

دهب أعلى درجة حرارة

وقال إنّ مدينة دهب السياحية، الواقعة على خليج العقبة، سجلت أعلى درجة حرارة على مستوى المحافظة، حيث بلغت درجة الحرارة صباح اليوم، 27 درجة، والعظمى 30 درجة والرطوبة في الهواء 57%.

أما شرم الشيخ، فسجلت درجة حرارة 26 درجة، ونسبة الرطوبة مرتفعة وتصل إلى 73%، طابا سجلت درجة 24 مئوية، نويبع 26 درجة مئوية.