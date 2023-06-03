الشركات الصينية تشيد بمناخ الاستثمار في مصر: بوابة للأسواق الأفريقية

تضمنت جوانب رحلة بعثة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بين المدن الصينية الخمس، مؤخرًا، الاطلاع على جوانب التطور التكنولوجي في مجالات التصنيع الصيني، فما بين مدن «بكين وهونج كونج وجواندونج وهانجتشو وتيانجين»، اشتملت الجولة على زيارة الشركات الصينية العاملة في مصر، داخل مقراتها الرئيسة في المقاطعات الصينية، للاطلاع على آخر ما توصلت إليه تكنولوجيات الإنتاج، بجانب بحث توسيع أنشطتها الاستثمارية في مصر، إضافة إلى تفقد أكبر المواني الصينية وبحث عقد اتفاقات التوأمة بينها والمواني المصرية.

60 شركة صينية تهتم بتطور مناخ الأعمال المصري

تحت عنوان «الاستثمار في مصر محل إشادة أكبر مجتمعات الأعمال في الصين»، نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، فيديو عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»، أبرز فيه تصريحات رؤساء الشركات ورجال الأعمال في الصين، مؤكداً وجود 60 شركة صينية تهتم بتطور مناخ الأعمال المصري، و270 اقتصادياً صينياً يطلع على حجم البنية التحتيتة الضخمة في قناة السويس.

مصر بوابة رئيسية للاستثمارات الصينية للأسواق الأفريقية

قال لانج دونج مسؤول بمكتب التجارة بمدينة تيانجين الصينية، إن مصر بوابة رئيسية للاستثمارات الصينية للأسواق الأفريقية، وقال ليوزيتشيانج رئيس مجموعة «إنرجي شاينا» الصينية: «نهتم بتسريع وتيرة العمل لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر».

ثمن جيا تشيرو رئيس مجموعة «شين شينج» لصناعات الصلب، جهود مصر لخلق بيئة استثمار جاذبة والاستثمارات الصينية تتلقى دعماً كاملاً داخلها، وأكد تيري هي رئيس شركة «هواوي» لمنطقة شمال إفريقيا، أن مصر من الأسواق الكبرى التي يبنغي أن توجد بها الشركات العالمية، وهي مركز رائد للوصول للمستهلك المحلي والأجنبي.