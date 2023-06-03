«هذا الصباح» يبرز ملف «الوطن» حول ثورة 30 يونيو

عرض برنامج «هذا الصباح»، من تقديم سارة سراج وباسم طبانة، على قناة extra news، الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، الخاص بثورة 30 يونيو، بعنوان «30 يونيو.. الطريق إلى الوطن».

أهمية ثورة 30 يونيو

قال الكاتب الصحفي جميل عفيفي، إنه كان يجب على مواطن مصري يحب بلده الخروج في ثورة 30 يونيو من أجل الدفاع عن أرضه وهوية الدولة خاصة بعد محاولات عدة لأخونة كل مؤسساتها من قبل التنظيم الإرهابي، مؤكدًا على أن الشعب المصري يحافظ على بلده وكيانها.

مساعي التنظيم الإرهابي

وأضاف «عفيفي»، خلال حواره لبرنامج «هذا الصباح» من تقديم سارة سراج وباسم طبانة، على قناة extra news، أن التنظيم الإرهابي سعى إلى تكوين مليشيات موازية أو تنظيمات أو جماعات إرهابية متواجدة، لافتًا إلى أن عضو التنظيم الإرهابي عصام العريان قال حينها: «إحنا عندنا قواتنا موجودة في سيناء وقادرة على مواجهة الجيش المصري»، يأتي ذلك فضلا عن التهديدات المباشرة والصريحة للمواطنين، والتي شهدناها من قِبل الجماعات الإرهابية في اعتصام رابعة.