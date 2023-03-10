باحث في شؤون الجماعات الإرهابية: المصريون تصدوا للأجندات الخارجية بوعي شديد

قال منير أديب الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية، إن المقصود بحرب الوكالة هو وجود أشخاص من داخل المجتمعات يبيعون أنفسهم لدول وجهات خارجية أو أجهزة استخباراتية لتحقيق مصالح تخالف مصلحة الوطن، فهؤلاء لديهم أهداف غير وطنية ولديهم أجندة غير وطنية، وتختلف أهدافهم ما بين الحصول على المال أو تنفيذ أجندة خاصة قد تكون طائفية أو عنصرية، لهدم المجتمع من داخله.

الحرب بالوكالة أصعب من الحروب التقليدية

وأضاف أديب، في مداخلة هاتفية على قناة «النيل للأخبار»، أن كل الحروب التي تتم بالوكالة تكون أصعب بصورة كبيرة من الحروب النظامية المباشرة، إذ إن الأفراد الذين يقومون بتنفيذ الأجندات الخارجية من داخل الدولة يكونون بمثابة خلايا سرطانية بالجسد يستوجب بتره كونه أخطر على الوطن، ويطلق عليهم اسم «الطابور الخامس»، وأصحاب الأجندات الخارجية ويعملون بأفكار بعيدة عن المشروع الوطني.

المصريون يتصدون لأصحاب الأجندات الخارجية بوعي شديد

وأوضح الباحث في شئون الجماعات الإرهابية، أن المصريون يتصدون لمثل هؤلاء الأفراد من أصحاب الأجندات الخارجية بوعي شديد، لافتًا إلى أن الاحتفال بيوم الشهيد هو مثال حقيقي على التضحيات التي قدمها المجتمع وقدمها المصريون وقدمتها الدولة.