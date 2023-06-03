وزير السياحة يهدي قرينة الرئيس الأمريكي قلادة فرعونية في ختام زيارة الأهرامات

قام وزير السياحة والآثار الدكتور أحمد عيسى، والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور مصطفى وزيري، اليوم السبت، بتقديم هدية تذكارية على شكل قلادة فرعونية، للسيدة الأولى الأمريكية جيل بايدن، في ختام زيارتها لمنطقة الأهرامات بالجيزة، وعبرت قرينة الرئيس الأمريكي عن بالغ الشكر والتقدير لهذه اللفتة.

القلادة عبارة عن جعران فرعوني من المشغولات ذات الألوان الفريدة

وأشارت وكالة «أ ش أ» إلى أن القلادة عبارة عن جعران فرعوني من المشغولات ذات الألوان الفريدة التي تميز بها الفراعنة.

وغادرت الدكتورة جيل بايدن، منطقة الأهرامات في ختام جولة استمرت لأكثر من ساعة، زارت خلالها تمثال أبوالهول والهرم الأكبر ومنطقة البانوراما.

السيدة الأولى الأمريكية تلتقط الصور التذكارية في منطقة البانوراما

وفي منطقة البانوراما، حرصت السيدة الأولى الأمريكية على التقاط الصور التذكارية مع ابنتها آشلي وشقيقتها بوني.