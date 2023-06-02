السيدة الأمريكية الأولى في رحاب الجامع الأزهر برداء طويل وغطاء رأس

تفقدت السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن، اليوم الجمعة، الجامع الأزهر، مرتدية رداءً طويلًا باللون الأزرق وغطاءً للرأس، احترامًا لتقاليد دخول المساجد.

واستمعت قرينة الرئيس الأمريكي، إلى شرح عن الجامع من رئيس جامعة الأزهر الدكتور سلامة داوود، الذي كان في استقبالها لدى وصولها.

وحرصت السيدة جيل بايدن على زيارة الجامع الأزهر، لما يمثله الأزهر الشريف من مكانة كبيرة على مستوى العالم، باعتباره منارة للدين والعلم والوسطية.

وكانت قرينة الرئيس الأمريكي وصلت، في وقت سابق اليوم، إلى القاهرة، قادمة من الأردن، في زيارة تستغرق يومين، ضمن جولة تشمل أربع دول.