«الصحة» توجه 8 نصائح لحجاج بيت الله الحرام لتجنب الإصابة بالإجهاد الحراري

يأتي موسم الحج هذا العام، تزامنا مع فصل الصيف الذي يشهد ارتفاعا في درجات الحرارة في مختلف بلدان العالم، التي قد تتعرض لحدوث الإجهاد الحراري، ونتيجة لذلك قدمت وزارة الصحة والسكان كل المعلومات التي تتعلق بالإجهاد الحراري وطرق الوقاية منه.

معلومات عن الإجهاد الحراري

نشرت وزارة الصحة والسكان عبر موقعها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، كل المعلومات عن الإجهاد الحراري، الذي هو عبارة عن استنفاد الأملاح والسوائل من الجسم، نتيجة التعرق الشديد، وعدم شرب السوائل مثل «الماء والعصائر».

طرق الوقاية من الإجهاد الحراري

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن طرق الوقاية التي يمكن للحجاج اتباعها أثناء أداء مناسك الحج، لتجنب الإصابة بالإجهاد الحراري، التي منها ارتداء الملابس ذات الألوان الفاتحة، يجب شرب السوائل بكثرة.

تجنب التعرض المباشر للشمس، واستخدام المظلة، وكذلك تجنب الإزدحام والطقس الحار قدر الإمكان، من ضمن النصائح التي قدمتها وزارة الصحة والسكان، للحجاج بيت الله، وأيضا الحرص على الراحة والتواجد في أماكن جيدة التهوية، كما أنه يجب على الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة من عدم التعرض للشمس الشديدة، لأنهم الأكثر تعرضًا لإصابة بضربات الشمس.

أسباب الإصابة بالإجهاد الحراري

يوجد العديد من الأسباب التي تدل على تعرض الحجاج للإصابة بالإجهاد الحراري، التي منها الزحام والطقس الحار، أثناء أداء مناسك الحج، والمشي في الشمس، لمسافات طويلة، خاصة في أوقات الظهيرة والجفاف الناتج عن التعرق الشديد.

نصحت وزارة الصحة الحجاج، بضرورة الاهتمام بصحتهم واستشارة البعثة الطبية في حالة الشعور بأي حالة مرضية، لتجنب الإصابة بأي أمراض أثناء أداء مناسك الحج.