البرومو الدعائي لـ فيلم Hidden Strike يحقق 4 ملايين مشاهدة على «يوتيوب»

ردود أفعال إيجابية حققها البرومو الدعائي لـ فيلم Hidden Strike بعد ساعات من طرحه عبر القناة الرسمية للشركة المنتجة على «يوتيوب»، وحقق أكثر من 4 ملايين مشاهدة خلال ساعات وذلك قبل طرحه في السينمات العام الجاري، ويجمع فيلم الأكشن في بطولته كلا من جاكي شان وجون سينا، ويحمل توقيع المخرج سكوت وو.

وتدور أحداث فيلم Hidden Strike حول جنديين سابقين من القوات الخاصة، يرافقان مجموعة من المدنيين على طول طريق محفوف بالمخاطر والموت في بغداد إلى المنطقة الخضراء بأمان، ويقوم جون سينا بشخصية «كريس فان هورن» وهو الدور الذي كان من المقرر أن يلعبه النجم الأمريكي سيلفستر ستالون قبل انسحابه من المشروع، وفقا لما نشره موقع «فيرست شوينج».

البرومو الدعائي لـ فيلم Hidden Strike

أحداث فيلم Hidden Strike

وتبدأ أحداث الفيلم بهجوم تتعرض له مصفاة نفط في العراق، ويكتشف «جاكي لو»، خبير أمن صيني، المكلف بالحفاظ على سلامة موظفي الشركة أن نية المهاجمين هي سرقة النفط، ويحصل على مساعدة «كريس فان هورن»، وهو جندي أمريكي سابق في مشاة البحرية ويحاولان معًا إيقاف المهاجمين والهروب إلى المنطقة الخضراء الآمنة.

وبجانب جاكي شان وجون سينا، يجمع الفيلم في بطولته عددا من النجوم، من بينهم بيلو أسبيك، وأماديوس سيرافيني، ومينجاو هوو، وزينوي وانج.