إدراج 37 جامعة مصرية في تصنيف التايمز البريطاني لأهداف التنمية المستدامة

أعلن تصنيف التايمز البريطاني بالتأثير THE impact Ranking لأهداف التنمية المستدامة، إدراج 37 جامعة مصرية ضمن نتائج التصنيف لهذا العام 2023، وتصدرت جامعة أسوان قائمة الجامعات المصرية المدرجة ضمن أفضل 200 جامعة على مستوى العالم لأهداف التنمية المستدامة.

جامعة أسوان تتصدر قائمة الجامعات المصرية المدرجة ضمن أفضل 200 جامعة على مستوى العالم لأهداف التنمية المستدامة

وأكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اهتمام الوزارة بتحسين ترتيب الجامعات المصرية في أنظمة تصنيف الجامعات العالمية المختلفة ضمن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، والتي أطلقت في 7 مارس 2023، واشتملت على سبعة مبادئ، منها المرجعية الدولية، موضحا أن الجامعات المصرية والمؤسسات البحثية حققت تقدمًا بارزًا في التصنيفات الدولية المختلفة، ويرجع ذلك إلى عدة إجراءات اتبعتها الوزارة وبنك المعرفة المصري من أهمها: التدريب على النشر الدولي وتحفيز الجامعات والمراكز والهيئات البحثية للباحثين بمختلف الدرجات العلمية للنشر في المجلات الدولية المرموقة، وإتاحة مصادر المعلومات للباحثين عبر الخدمات المختلفة لبنك المعرفة المصري، والذى انعكس على التقديرات المُتميزة التي تحظى بها البحوث العلمية المنشورة دوليًّا.

قائمة الجامعات المصرية في تصنيف التايمز البريطاني

وجاءت نتائج هذا العام انعكاسًا للمجهود المبذول من فريق لجان التصنيف بالجامعات المصرية.

وأبرز التصنيف تصدر جامعة أسوان قائمة الجامعات المصرية المدرجة بتصنيف التايمز لأهداف التنمية المستدامة، ووصلت فيه جامعة أسوان إلى المرتبة 101-200 في تصنيف الجامعات على مستوى العالم، وجاءت جامعة عين شمس في المرتبة الثانية على مستوى الجامعات المصرية في المركز 201-300 على مستوى جامعات العالم، كما حصلت جامعة القاهرة على المرتبة 301-400 عالمياً، والمرتبة الثالثة على مستوى الجامعات المصرية، وحققت جامعة المنصورة المركز 301-400 في أهداف التنمية المستدامة، وجاءت في المرتبة الرابعة على مستوى الجامعات المصرية.

حصلت جامعات الإسكندرية، وأسيوط، وقناة السويس، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، على المرتبة 401 -600.

احتلت جامعات بنها، ودمياط، والمستقبل، وكفر الشيخ، و6 أكتوبر، وفاروس، وطنطا، والزقازيق المرتبة 601 - 800، ثم جاءت كل من: جامعات بدر، وبني سويف، ومصر الدولية، ومصر للعلوم والتكنولوجيا، والوادي الجديد، وأكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، وبورسعيد، وجنوب الوادي في المرتبة 801 - 1000، وجاءت جامعات: الأزهر، والجامعة البريطانية بالقاهرة، ودراية، والمصرية الروسية، والفيوم، وحلوان، والمنيا، والنيل، وسوهاج، وسفنكس، وزويل للعلوم والتكنولوجيا في الترتيب «+1001».

وأوضحت الدكتور عبير الشاطر مساعد الوزير للشؤون الفنية والمشرف العام على بنك المعرفة المصري، دخول 4 جامعات مصرية فى التصنيف هذا العام وهي جامعات: الوادي الجديد، وسوهاج، والجامعة البريطانية بالقاهرة، وسفنكس.

وأشارت إلى المجهود المبذول من فريق لجان التصنيف بالجامعات المصرية، وبنك المعرفة المصري الذي يتولى تقديم الدعم الفني الكامل لاستكمال الأعمال المختصة بترتيب الجامعات المصرية بالتصنيفات الدولية المختلفة سنويًا.

وصرح الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه فيما يخص ترتيب الجامعات المصرية داخل كل هدف من أهداف التصنيف للتنمية المستدامة، جاءت النتائج على النحو التالي:

- إدراج 28 جامعة مصرية في الهدف الأول والمختص بالقضاء على الفقر، وحققت جامعة القاهرة المركز الأول بين الجامعات المصرية في هذا الهدف، وحصلت على الترتيب 56 على مستوى العالم، تليها جامعة أسيوط محققة الترتيب 101-200 ضمن أفضل الجامعات على مستوى العالم.

- إدراج 21 جامعة مصرية في الهدف الثاني (القضاء التام على الجوع)، وجاءت جامعات أسوان، وبني سويف، والقاهرة، وقناة السويس، والزقازيق محققة الترتيب 101-200 عالمياً، وحصلت جامعات عين شمس، وأسيوط، وكفر الشيخ، والمنصورة، والوادي الجديد، وجنوب الوادي على الترتيب 201-300 عالمياً.

- إدراج 34 جامعة مصرية في الهدف الثالث الخاص بالصحة الجيدة والرفاه، وتصدرت جامعة أسوان ترتيب الجامعات المصرية لهذا المؤشر، وحصلت على ترتيب يتراوح ما بين 301-400 على مستوى العالم.

- إدراج 32 جامعة مصرية في الهدف الرابع الخاص بالتعليم الجيد، وجاءت جامعة المستقبل محققة الترتيب 101 – 200، وتليها جامعات الوادي الجديد، وبورسعيد محققة الترتيب 201 -300.

- إدراج 31 جامعة في الهدف الخامس (المساواة بين الجنسين) إذ تصدرت جامعة الإسكندرية ترتيب الجامعات المصرية لهذا الهدف، وجاءت في المركز 201- 300.

- إدراج 25 جامعة مصرية في الهدف السادس المختص بالمياه النظيفة والنظافة الصحية، إذ تصدرت جامعة عين شمس ترتيب الجامعات المصرية لهذا الهدف، وحصدت المرتبة 33 في ترتيب الجامعات على مستوى العالم، وجاءت كل من: الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وجامعة المنصورة محققة ترتيب يتراوح ما بين 101-200 على مستوى العالم.

- أدرجت 29 جامعة مصرية في الهدف السابع المعني بالطاقة النظيفة بأسعار معقولة، وجاءت جامعة الزقازيق في المرتبة 29 على مستوى العالم، وحصلت جامعة المنصورة على المرتبة 40 على مستوى العالم في هذا الهدف، وحصلت كل من الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة جنوب الوادى على الترتيب 55، وجاءت جامعات عين شمس، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وأسيوط، وبنى سويف، ودمياط، والمستقبل، وقناة السويس فى الترتيب 101-200 على مستوى العالم.

- وأدرجت 23 جامعة مصرية في الهدف الثامن (العمل اللائق ونمو الاقتصاد) فقد حصلت كل من: الأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري، وجامعة 6 أكتوبر، على ترتيب يتراوح ما بين 101-200 ضمن أفضل جامعات العالم.

- وأدرجت 24 جامعة مصرية في الهدف التاسع المختص بالصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، إذ حصلت جامعة المنصورة على المرتبة 76، وجامعة أسيوط على ترتيب يتروح ما بين 201-300.

- وجرى إدراج 27 جامعة مصرية في الهدف العاشر المختص بالحد من أوجه عدم المساواة، وحصدت جامعتا القاهرة والمنصورة ترتيب يتراوح ما بين 101 – 200 على مستوى العالم.

- أدرجت 25 جامعة مصرية في الهدف الحادي عشر (مدن ومجتمعات محلية مستدامة)، وجاءت جامعة أسوان محققة الترتيب 64 ضمن أفضل جامعة لهذا الهدف، وجاءت جامعات عين شمس، ودمياط، والزقازيق، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، في ترتيب يتراوح ما بين 201 - 300 على مستوى العالم.

- أدرجت 18 جامعة مصرية في الهدف الثاني عشر المختص بالاستهلاك والإنتاج، وجاءت الجامعة الأمريكية بالقاهرة محققة ترتيب 101-200، وجامعات كفر الشيخ، وطنطا، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري محققة الترتيب 201-300 على مستوى العالم.

- أدرجت 26 جامعة مصرية في الهدف الثالث عشر (العمل المناخي)، وجاءت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري محققة ترتيب يتراوح ما بين 101-200، وكل من جامعات: أسوان، وبني سويف، ودمياط، وكفر الشيخ، والمنصورة، وطنطا، والجامعة الأمريكية بالقاهرة محققة ترتيب يتراوح ما بين 201-300 على مستوي العالم.

- إدراج 13جامعة مصرية في الهدف الرابع عشر (الحياة تحت الماء) وجاءت جامعات بنها، والمنصورة، وقناة السويس، والزقازيق محققة ترتيب يتراوح ما بين 101-200، وحصلت جامعات أسيوط، وبني سويف، والقاهرة، ودمياط، وحلوان، وكفر الشيخ، وجنوب الوادي، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، على الترتيب 201-300 عالمياً.

- أدرجت 15 جامعة مصرية في الهدف الخامس عشر (الحياة في البر) وحصلت جامعة المنصورة على ترتيب يتراوح ما بين 101-200، وجامعات أسيوط، وبنها، ودمياط، وكفر الشيخ، وقناة السويس على الترتيب 201 -300 على مستوى العالم.

- أدرجت 21 جامعة مصرية في الهدف السادس عشر المعني بالسلام والعدل والمؤسسات القوية، وحصلت جامعات عين شمس، ودمياط، والمنصورة على ترتيب يتراوح ما بين 201-300.

- وأدرجت 38 جامعة مصرية في الهدف السابع عشر (عقد الشراكات لتحقيق الأهداف)، إذ حصلت جامعة أسوان على ترتيب 57 على مستوى العالم، وجامعات الإسكندرية، والمنصورة، والجامعة الأمريكية بالقاهرة على ترتيب 201-300 عالمياً.