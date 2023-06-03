أشرف حاتم: إنشاء مجلس وطني للتعليم والتدريب مهم لاستقلال الجامعات

أكد الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، وأمين المجلس الأعلى للجامعات الحكومية السابق، أن فكرة مشروع المجلس الوطني للتعليم والتدريب، ممتازة جداً، لكنها تحتاج إلى عمل مكثف خلال الفترة المقبلة، موضحاً أنه يهدف إلى تحسين أحوال العاملين في المؤسسات التعليمية المختلفة، وكذلك استقلال الجامعات.

مشروع قانون المجلس الوطني للتعليم والتدريب

وأضاف أمين المجلس الأعلى للجامعات الحكومية السابق، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن فكرة إنشاء المجلس متميزة جداً، وتحتاج إلى عمل مكثف لتطوير قطاع التعليم الجامعي وما قبل الجامعي، مشيرًا إلى أن استقلال الجامعات عن طريق الجهاز القومي للتعليم العالي يدعم المؤسسات التعليمية، لافتًا إلى أن أهدافه تحمل في طياتها تحسين أحوال العاملين بالمنظومة.

الجهاز القومي للتعليم العالي

أشار إلى أن الجهاز القومي للتعليم العالي هو منظِم، ويهدف إلى أن تكون الجامعات مستقلة كاملة، يرأسها مجلس أمناء مشكل من فئات وكوادر مختلفة وفقاً للقانون، وتكون وظيفته وضع سياسات عمل الجامعات وتعيين رؤساء الجامعات والعمداء، ووضع السياسات العامة لكل جامعة، ويكون مسؤولا مسؤولية تامة عن الجامعة، ومسؤول أمام الجهاز القومي للتعليم العالي.