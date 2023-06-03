رؤساء الجامعات: امتحانات التيرم الثاني تتضمن أسئلة عن حلول للقضايا المجتمعية

تواصل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، عقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023، وفقاً للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأكد عدد من رؤساء الجامعات أن الامتحانات تتضمن عددا من الأسئلة الخاصة بطرح حلول للقضايا المجتمعية، والأسئلة التي تقيس مهارات الطلاب، منوهين إلى أن غرفة العمليات المركزية لم ترصد أي مشكلات بشأن الامتحانات.

إعلان نتائج امتحانات الجامعات 2023 بعد 15 يوما من نهايها

أكد الدكتور صديق عبد السلام عضو المجلس الأعلى للجامعات ورئيس جامعة الأهرام الكندية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه لم يتم رصد أي مشكلات بشأن الامتحانات، لافتا إلى أنها تضمنت عددا من الأسئلة عن حلول للقضايا المجتمعية، والأسئلة التي تقيس مهارات الطالب، لافتا إلى أن جميع الكليات انتظمت في الامتحانات، ومن المقرر إعلان النتائج بعد 15 يوما من نهاية الامتحان بكل كلية.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023

الدكتور أحمد رجب عميد كلية آثار القاهرة، أشار إلى أن الامتحانات منتظمة بمختلف الفرق الدراسية، موضحاً أن الأسئلة كانت متنوعة وتقيس كل المهارات والمعارف، بجانب وجود سؤال عن حلول للقضايا المجتمعية، وأسئلة موضوعية، مؤكدا الالتزام من الجميع بضوابط الامتحانات.