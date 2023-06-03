السجن 3 سنوات لمتهم بإصابة شخصين بسبب خلافات مالية في أسيوط

عاقبت الدائرة الحادية عشر بمحكمة جنايات أسيوط، شخصا بالسجن 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه، لاتهامه بإصابة شقيقين في مشاجرة، وتسبب لأحدهما بعاهة مستديمة، إثر خلاف على 400 جنيه في عزبة شيحة بمركز الفتح.

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد عبد الغفار، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد عبد التواب صالح، رئيس بالمحكمة، وأسامة علي فراج وأحمد حسونة عزب نائبا رئيس المحكمة، وأمانة سر سيد علي بكر وأحمد سمير غويل.

عاهة مستديمة

تعود وقائع القضية رقم 12127 لسنة 2021 جنايات مركز الفتح، إلى ورود بلاغ لمركز شرطة الفتح بوصول «غيطاني أ ش» وشقيقه «كرم» إلى مستشفى أسيوط الجامعي، الأول مصاب بطلق ناري ما تسبب في حدوث عاهة مستديمة، والثاني بطلق ناري.

سلاح ناري

وتوصلت تحريات ضباط وحدة مباحث مركز الفتح إلى وقوع مشاجرة بين المجني عليهما والمتهم «حسن هـ ح»، بسبب مطالبة المجني عليه الأول للمتهم بسداد 400 جنيه دائن بها، على إثرها قام المتهم بإحضار سلاح ناري بندقية آلية، وقام بإطلاق عدة أعيرة نارية صوب المجني عليهما.