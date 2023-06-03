رفع 300 طن مخلفات في حملات نظافة مكبرة بأحياء أسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه جرى تنظيم حملات نظافة مكثفة على مستوى قرى ومدن المحافظة، أسفرت عن رفع 300 طن مخلفات، مؤكدا استمرار الحملات لرفع مستوى النظافة والتجميل، ضمن خطة المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتحقيقا لرؤية مصر2030 وخطة التنمية المستدامة.

تكثيف حملات النظافة

ولفت إلى ضرورة تكثيف حملات النظافة والتجميل والصيانة ورفع القمامة وإزالة المخلفات ورفعها من أماكن التجميع والحاويات خلال الفترتين الصباحية والمسائية وتسوية وتمهيد الطرق والشوارع غير الممهدة، مشيرا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتوفير الامكانات اللازمة في هذا الشأن، وذلك لإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة وتحسين مستوى النظافة والحفاظ على البيئة المحيطة.

مراجعة أعمال شبكة الإنارة

وأشار محافظ أسيوط إلى قيام رئاسة حي شرق بالتنسيق مع حماية النيل، بحملة مكبرة تمكنت من رفع حوالي 250 طنا من المخالفات على شاطئ النيل بمنطقة الوليدية، كما قامت الوحدات المحلية بمركزي القوصية والبداري بتنظيم حملات نظافة وتجميل ورفع كفاءة وتسوية عدد من الشوارع والميادين، ورفع حوالي 50 طن مخلفات، حيث تم استكمال نظافة وإزالة المخلفات والقمامة لتسهيل النقل والانتقال للمواطنين واستكمال أعمال الدهانات بالطرق الرئيسية، كما تم القيام بحملة نظافة مكبرة بشوارع مركز القوصية والطرق الرئيسية، فضلاً عن تنفيذ أعمال النظافة بقرى ومدينة البداري، بالاضافة إلى مراجعة أعمال شبكة الإنارة العامة والكشافات واللمبات وصيانتها لرفع كفاءة الإنارة العامة وتحقيقا لمطالب واحتياجات ورضا المواطنين.

جاء ذلك بمشاركة اللواء محمد عزت، رئيس مركز ومدينة القوصية، ومحمد حسن الديب، رئيس مركز ومدينة البداري، وعبداللطيف فضالة، رئيس حي شرق، ومسئولي ومشرفي قطاعات النظافة والكهرباء والصيانة وإدارة الأزمات والرصد والمتابعة بمشاركة معدات الحملة الميكانيكية بكل وحدة محلية.