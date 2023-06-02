أسيوط تعلن انتهاء حصاد القمح وتوريد 96 ألف طن للصوامع

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه تم الانتهاء من حصاد المساحة المنزرعة من القمح لهذا العام على مستوى المحافظة، والتي تبلغ 167007 أفدنة، مشيرًا إلى أن إجمالي ما تم توريده من محصول القمح منذ بدء موسم الحصاد بمختلف المواقع التخزينية التي يبلغ عددها 28 شون وصومعة وهنجر ومركز تجميع بنطاق المحافظة، بلغ ما يزيد عن 96 ألفا و311 طن قمح حتى اليوم، مشيرا إلى انتظام سير عملية توريد الأقماح دون أي معوقات، ومواصلة استقبال الأقماح من المزارعين حتى نهاية الموسم في 30 أغسطس 2023.

كميات القمح الموردة

وأكد المحافظ أن هناك تزايد مستمر في كميات القمح الموردة ومتوقع زيادتها أيضا خلال الفترة القادمة، خاصة بعد انتهاء عمليات الحصاد بمختلف المراكز والقرى، لافتًا إلى حرصه واهتمامه على متابعة انتظام عمليات توريد محصول القمح ميدانيًا لتذليل كافة العقبات والوقوف على سير العمل بالصوامع لتحقيق أعلى معدلات للتوريد هذا الموسم، مناشدًا جموع المزارعين بتوريد القمح للصوامع والشون المخصصة لهذا الغرض بنطاق المحافظة، ومشددًا على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة اليومية للمزارعين وعمليات التوريد وتقديم كافة التيسيرات للمزارعين أثناء عملية التوريد.

التيسير على المزارعين

ووجه اللواء عصام سعد، مسئولي التموين والزراعة، بالمتابعة المستمرة لكافة الشون والصوامع والمراجعة الدورية لعملية التوريد للتأكد من تسهيل كافة الإجراءات أثناء استلام القمح والتيسير على المزارعين والتحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين في الشون والصوامع، حفاظا على المحصول باعتباره من المحاصيل الاستراتيجية الهامة، مشيرًا إلى أن اللجنة المشكلة بديوان عام المحافظة وغرفة العمليات تتابع عملية توريد الأقماح المحلية للموسم الزراعي بجميع صوامع وشون المحافظة.

من جانبه أوضح الدكتور رضا عليوة، وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، أنه تم توريد 41233 طنا و815 كيلوجراما بشون البنك الزراعي المصري، و18959 طنا و662 كيلو للشركة القابضة للصناعات الغذائية (المطاحن)، و25318 طنا و294 كيلو للمصرية القابضة للصوامع بعرب العوامر مركز أبنوب، و165 طنا و700 كيلو لشركة الوحدة لطحن الغلال، و10633 طنا و632 كيلو «إنتاج التقاوي - إرشاد إكثار»، ليصل إجمالي ما تم توريده حتى الآن إلى 96311 طنا و103 كيلو قمح.